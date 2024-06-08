عامر حسين: مطالبة إنبي بالمشاركة في الكونفدرالية؟ اللائحة واضحة والشريعي لديه مشكلة شخصية معي

السبت، 08 يونيو 2024 - 23:35

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو رابطة الأندية عن كواليس لائحة منتخب مصر، وموقفه من اعتراض إنبي على عدم تأهله للكونفدرالية ومطالبته باحتساب فارق الأهداف للدور الأول.

وقال حسين في تصريحاته لقناة دي إم سي: "اجتمعت مع عدد من نجوم المنتخب مثل محمد صلاح والنني ومصطفى محمد في معسكر الإمارات ووضعنا اللائحة الجديدة واتفقنا عليها".

وأضاف "إن أراد حسام حسن تعديل اللائحة فكل مدرب يحق له وضع اللائحة التي تناسبه ويجب أن ندعمه في ذلك".

أخبار متعلقة:
إنبي يتقدم بتظلم ضد قرار حفظ شكواه في واقعة تزوير بدوري 2003 رئيس بترول أسيوط لـ في الجول: أستغرب عدم حصولنا على نسبة بيع مصطفى شلبي من إنبي حتى الآن مصدر من المصري يكشف لـ في الجول احتمالية حرمان الفريق من المشاركة في الكونفدرالية عامر حسين: المصري سيشارك في الكونفدرالية حسب الوضع الحالي

أما عن مطالب إنبي ورئيسه أيمن الشريعي قال: "في تحديد الأندية المشاركة بالبطولات الإفريقية نحتكم لشروط معينة لم تتغير منذ سنوات".

وأوضح "المعيار الأول في حال التساوي هو المواجهات المباشرة، وبنتيجة الدور الأول فاز المصري على إنبي وبالتالي هو المتأهل".

واختتم "أيمن الشريعي لديه مشكلة شخصية معي منذ سنتين ويجب عدم إقحامها في العمل".

وسبق أن أعلن عامر حسين المشرف مشاركة النادي المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم المقبل حسب الوضعية الحالية.

وقال حسين عبر قناة إم بي سي مصر 2: "عندما يرسل الاتحاد الإفريقي الموعد النهائي للفرق المشاركة في البطولات الإفريقية، سنرى إن كان هناك فريقا قد فرق بجدول الترتيب ولا يمكن اللحاق به ونرسل اسمه أما إذا كان ليس هناك أي فريق قد فرق أو لم يتحدد شكل جدول الدوري بذلك التوقيت سنرسل الأسماء حسب الدور الأول".

وتابع "الأهلي والزمالك ضمنا المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية كونهما حاملان للقب وإذا اتجهنا لترتيب الدور الأول من الدوري سيكون المصري هو المشارك الآخر بالكونفدرالية كونه متفوق على إنبي في المواجهة المباشرة وذلك يعني أنه هو المتأهل حتى الآن إلا إذا اتجهنا للجدول بنهاية الدوري ولم يكن متواجدا بالمربع الذهبي".

وأضاف "سيتم فتح باب القيد بشكل استثنائي للفرق المشاركة في البطولات الإفريقية وغالبا لن شارك الأندية المصري في الأدوار التمهيدية لأنهم صنعوا تاريخا كبيرا في البطولات بالمواسم الماضية".

وأضاف "بداية الموسم الجديد للبطولات الإفريقية بعد نهاية الدوري مباشرة؟ كان هناك فترات راحة طويلة جدا طوال الموسم فيما عدا للأهلي واللاعبين الذين شاركوا مع منتخب مصر وعلى الأغلب الأندية المصرية لن تشارك في الدور التمهيدي لذلك لن يكون الموسم متلاحما بالنسبة لهم".

وأعلن كاف بداية الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 16 أغسطس المقبل.

عامر حسين إنبي
نرشح لكم
بشأن أزمة دوري مواليد 2003.. إنبي يخاطب وزير الرياضة رئيس إنبي: هذا سبب خلافي مع عامر حسين.. ومن حقنا بيع زياد كمال خارج مصر حازم إمام يكشف حل انتظام موعد الدوري.. ويعلق على إخفاء جواب نهائي دوري أبطال إفريقيا الدرندلي: لهذا السبب تم إيقاف الشيبي في أزمة الشحات.. وطاهر أفضل من الخطيب المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول حقيقة طلب ضم عبد المنعم وإمام لقائمة باريس حازم خميس: تحويل رمضان صبحي للجنة استماع ثانية بناء على طلبه.. وموقفه من المباريات مران الزمالك - تدريبات تأهيلية.. وجوميز يعقد جلسة خاصة مع الونش وشيكابالا مران الأهلي – تدريبات فنية وبدنية استعدادا للقاء فاركو
أخر الأخبار
يورو 2024 - انضمام إيمري تشان لمنتخب ألمانيا بدلا من لاعب بايرن المريض 24 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – ألبانيا.. منتخب الـ 19 مهاجرا وبناء دولة إيطالية في البلاد 37 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - شكوك حول مشاركة تشواميني ضد النمسا ساعة | ألمانيا 2024
بشأن أزمة دوري مواليد 2003.. إنبي يخاطب وزير الرياضة ساعة | الدوري المصري
تمهيدا لإمكانية رحيل مامارداشفيلي.. فالنسيا يتعاقد مع حارس رايو فايكانو ساعة | الدوري الإسباني
إصابة بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
رئيس إنبي: هذا سبب خلافي مع عامر حسين.. ومن حقنا بيع زياد كمال خارج مصر ساعة | الدوري المصري
سيف تيري لـ في الجول: المدرب يخبرنا إننا من سنوقف الحرب في السودان 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 3 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 4 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف