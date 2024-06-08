عامر حسين: مطالبة إنبي بالمشاركة في الكونفدرالية؟ اللائحة واضحة والشريعي لديه مشكلة شخصية

السبت، 08 يونيو 2024 - 23:35

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو رابطة الأندية عن كواليس لائحة منتخب مصر، وموقفه من اعتراض إنبي على عدم تأهله للكونفدرالية ومطالبته باحتساب فارق الأهداف للدور الأول.

وقال حسين في تصريحاته لقناة دي إم سي: "اجتمعت مع عدد من نجوم المنتخب مثل محمد صلاح والنني ومصطفى محمد في معسكر الإمارات ووضعنا اللائحة الجديدة واتفقنا عليها".

وأضاف "إن أراد حسام حسن تعديل اللائحة فكل مدرب يحق له وضع اللائحة التي تناسبه ويجب أن ندعمه في ذلك".

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أما عن مطالب إنبي ورئيسه أيمن الشريعي قال: "في تحديد الأندية المشاركة بالبطولات الإفريقية نحتكم لشروط معينة لم تتغير منذ سنوات".

وأوضح "المعيار الأول في حال التساوي هو المواجهات المباشرة، وبنتيجة الدور الأول فاز المصري على إنبي وبالتالي هو المتأهل".

واختتم "أيمن الشريعي لديه مشكلة شخصية معي منذ سنتين ويجب عدم إقحامها في العمل".

وسبق أن أعلن عامر حسين المشرف مشاركة النادي المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم المقبل حسب الوضعية الحالية.

وقال حسين عبر قناة إم بي سي مصر 2: "عندما يرسل الاتحاد الإفريقي الموعد النهائي للفرق المشاركة في البطولات الإفريقية، سنرى إن كان هناك فريقا قد فرق بجدول الترتيب ولا يمكن اللحاق به ونرسل اسمه أما إذا كان ليس هناك أي فريق قد فرق أو لم يتحدد شكل جدول الدوري بذلك التوقيت سنرسل الأسماء حسب الدور الأول".

وتابع "الأهلي والزمالك ضمنا المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية كونهما حاملان للقب وإذا اتجهنا لترتيب الدور الأول من الدوري سيكون المصري هو المشارك الآخر بالكونفدرالية كونه متفوق على إنبي في المواجهة المباشرة وذلك يعني أنه هو المتأهل حتى الآن إلا إذا اتجهنا للجدول بنهاية الدوري ولم يكن متواجدا بالمربع الذهبي".

وأضاف "سيتم فتح باب القيد بشكل استثنائي للفرق المشاركة في البطولات الإفريقية وغالبا لن شارك الأندية المصري في الأدوار التمهيدية لأنهم صنعوا تاريخا كبيرا في البطولات بالمواسم الماضية".

وأضاف "بداية الموسم الجديد للبطولات الإفريقية بعد نهاية الدوري مباشرة؟ كان هناك فترات راحة طويلة جدا طوال الموسم فيما عدا للأهلي واللاعبين الذين شاركوا مع منتخب مصر وعلى الأغلب الأندية المصرية لن تشارك في الدور التمهيدي لذلك لن يكون الموسم متلاحما بالنسبة لهم".

وأعلن كاف بداية الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 16 أغسطس المقبل.

عامر حسين إنبي
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