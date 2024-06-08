لوكاكو يقود بلجيكا للفوز على لوكسمبورج بثلاثية استعدادا لـ يورو 2024

السبت، 08 يونيو 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - بلجيكا

وصل منتخب بلجيكا للمباراة رقم 15 على التوالي دون خسارة بالفوز على لوكسمبورج بنتيجة 3-0 وديا استعدادا للمشاركة في يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو.

ومنذ الخسارة من المغرب في كأس العالم 2022 لم يخسر منتخب بلجيكا أي مباراة بالفوز في 10 وتعادل في 5.

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وتقدم منتخب بلجيكا في الشوط الأول بهدف روميلو لوكاكو من علامة الجزاء في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني سجل الهدف الثاني من تمريرة حاسمة لجيريمي دوكو في الدقيقة 57.

وأضاف لياندرو تروسارد الهدف الثالث في الدقيقة 81.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا في دور المجموعات في يورو 2024.

قائمة منتخب بلجيكا في يورو 2024

الحراس: كوين كاستيلز (فولفسبورج) – توماس كامينسكي (لوتون تاون) – ماتس سيلز (نوتينجهام فورست).

الدفاع: تيموثي كاستاني (فولام) – ماسكيم دي كويبر (كلوب بروج) – فوت فايس (ليستر سيتي) – توماس مونييه (طرابزون سبور) – أرثر ثياتي (رين) – يان فيرتونخن (أندرلخت) – زينو ديباست (أندرلخت).

الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – أوريل مانجالا (أولمبيك ليون) – أمادو أونانا (إيفرتون) – يوري تيليمانس (أستون فيلا) – أرثر فيرمين (أتليتكو مدريد) – أكسيل فيتسل (أتليتكو مدريد) – أستر فرانكس (فولفسبورج).

الهجوم: يوهان باكايوكو (أيندهوفن) – يانيك كاراسكو (الشباب) – تشارلس دي كاتلاري (أتالانتا) – جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) – روميلو لوكاكو (روما) – دودي لوكيباكيو (إشبيلية) – لويس أوبيندا (لايبزج) – لياندرو تروسارد (أرسنال).

بلجيكا لوكسمبورج يورو 2024
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