اسكواش – نهائي مصري للرجال والسيدات في منافسات بريطانيا المفتوحة

هيمن المصريون على نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة بتأهل علي فرج ومصطفى عسل في منافسات الرجال، ونور الشربيني ونوران جوهر في منافسات السيدات.

ويحمل الثنائي علي فرج ونور الشربيني لقب بطولة بريطانيا بالنسخة الماضية.

وتقام منافسات البطولة بمدينة برمينجهام الإنجليزية.

رجال

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة للنهائي بالفوز على الويلزي جويل ماكين بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائح الأشواط: 11-3 و11-9 و11-7.

وانتصر مصطفى عسل بصعوبة على بول كول بنتيجة 3-2.

وجاءت نتائج الأشواط: 7-11 و11-9 و6-11 و11-7 و11-6.

سيدات

تفوقت نور الشربيني على نور الطيب بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-9 و11-5 و10-12 و11-4.

وفازت نوران جوهر على هانيا الحمامي بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-13 و11-4 و11-3 و11-8.

وستقام المباراة النهائية غدا الأحد، بداية بلقاء السيدات يتبعه نهائي الرجال.