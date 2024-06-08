في ليلة تكريم إبراهيموفيتش.. صربيا تفوز على السويد بثلاثية وديا

السبت، 08 يونيو 2024 - 22:45

كتب : FilGoal

صربيا

انتصر منتخب صربيا على نظيره السويد بنتيجة 3-0 استعدادا للمشاركة في يورو 2024، في مباراة شهدت قبل بدايتها تكريم زلاتان إبراهيموفيتش.

المباراة التي أقيمت على ملعب الأصدقاء في سولنا بالسويد شهد تكريم إبراهيموفيتش بعد مسيرة طويلة حافلة مع منتخب السويد والأندية العديدة التي ارتدى قمصانها.

ورفع جمهور منتخب السويد لافتة لتكريم إبراهيموفيتش بلقطته الإيقونية خلال هدفه الشهير بضربة مقصية ضد إنجلترا مصحوبة بجملة "شكرا على العرض".

أخبار متعلقة:
قائمة صربيا النهائية – تاديتش يقود الفريق.. ولا مفاجآت في الاستبعادات قائمة صربيا الأولية - ثنائي الهلال يقود اختيارات ستويكوفيتش لـ يورو 2024 دقة تمرير عالية وفوز بالثنائيات.. عمر فايد يخسر مع نوفي بازار من ريد ستار في الدوري الصربي عمر فايد يخسر لأول مرة مع نوفي بازار في الدوري الصربي بمشاركة عمر فايد.. نوفي بازار إلى ربع نهائي كأس صربيا

Image

وفي المباراة تقدم الصرب عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 18.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 60 وبعد 10 دقائق سجل دوشان تاديتش الهدف الثالث.

وسيلتقي منتخب صربيا في اليورو مع كل من إنجلترا وسلوفينيا والدنمارك في دور المجموعات.

فيما لم يتأهل منتخب السويد لنهائيات يورو 2024.

وتقام مباريات يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو.

صربيا السويد زلاتان إبراهيموفيتش
نرشح لكم
قبل صافرة انطلاق اليورو.. إسبانيا تسحق أيرلندا الشمالية بخماسية أمريكي عمره 31 عاما.. من هو مدرب برايتون الجديد لوكاكو يقود بلجيكا للفوز على لوكسمبورج بثلاثية استعدادا لـ يورو 2024 الدنمارك تستعد لـ يورو 2024 بالفوز على النرويج بثلاثية التجربة قبل الأخيرة.. البرتغال تخسر من كرواتيا في غياب رونالدو وحضور مودريتش "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" يورو 2024 - فرنسا.. لاستنساخ الجيل الذهبي على طريقة سلاحف النينجا يورو 2024 - تعرف على جميع قوائم المنتخبات الـ 24
أخر الأخبار
قبل صافرة انطلاق اليورو.. إسبانيا تسحق أيرلندا الشمالية بخماسية ساعة | الكرة الأوروبية
أمريكي عمره 31 عاما.. من هو مدرب برايتون الجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
مران منتخب مصر الأولمبي - تدريبات استشفائية لـ 10 لاعبين ساعة | منتخب مصر
عامر حسين: مطالبة إنبي بالمشاركة في الكونفدرالية؟ اللائحة واضحة والشريعي لديه مشكلة شخصية 2 ساعة | الدوري المصري
لوكاكو يقود بلجيكا للفوز على لوكسمبورج بثلاثية استعدادا لـ يورو 2024 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش – نهائي مصري للرجال والسيدات في منافسات بريطانيا المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
الدنمارك تستعد لـ يورو 2024 بالفوز على النرويج بثلاثية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في ليلة تكريم إبراهيموفيتش.. صربيا تفوز على السويد بثلاثية وديا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 3 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 4 بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني