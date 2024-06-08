في ليلة تكريم إبراهيموفيتش.. صربيا تفوز على السويد بثلاثية وديا

انتصر منتخب صربيا على نظيره السويد بنتيجة 3-0 استعدادا للمشاركة في يورو 2024، في مباراة شهدت قبل بدايتها تكريم زلاتان إبراهيموفيتش.

المباراة التي أقيمت على ملعب الأصدقاء في سولنا بالسويد شهد تكريم إبراهيموفيتش بعد مسيرة طويلة حافلة مع منتخب السويد والأندية العديدة التي ارتدى قمصانها.

ورفع جمهور منتخب السويد لافتة لتكريم إبراهيموفيتش بلقطته الإيقونية خلال هدفه الشهير بضربة مقصية ضد إنجلترا مصحوبة بجملة "شكرا على العرض".

وفي المباراة تقدم الصرب عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 18.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 60 وبعد 10 دقائق سجل دوشان تاديتش الهدف الثالث.

وسيلتقي منتخب صربيا في اليورو مع كل من إنجلترا وسلوفينيا والدنمارك في دور المجموعات.

فيما لم يتأهل منتخب السويد لنهائيات يورو 2024.

وتقام مباريات يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو.