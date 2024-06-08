التجربة قبل الأخيرة.. البرتغال تخسر من كرواتيا في غياب رونالدو وحضور مودريتش

السبت، 08 يونيو 2024 - 22:05

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا ضد البرتغال

فاز منتخب كرواتيا على البرتغال بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا بعد أيام.

سجل لوكا مودريتش هدف كرواتيا الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 8، وتعادل منتخب البرتغال في الدقيقة 48 عن طريق ديوجو جوتا مهاجم ليفربول.

قبل أن يسجل أنتي بوديمير هدف فوز كرواتيا في الدقيقة 56 من المباراة.

وشهد اللقاء غياب كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال.

ويلعب منتخب البرتغال مباراة ودية أخيرة استعدادا للمشاركة في بطولة يورو 2024 ضد أيرلندا.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجانب كل من تركيا والتشيك وجورجيا.

بينما يقع منتخب كرواتيا في المجموعة الثانية مع كل من إسبانيا وإيطاليا وألبانيا

البرتغال كرواتيا رونالدو مودريتش
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