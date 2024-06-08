التجربة قبل الأخيرة.. البرتغال تخسر من كرواتيا في غياب رونالدو وحضور مودريتش
السبت، 08 يونيو 2024 - 22:05
كتب : FilGoal
فاز منتخب كرواتيا على البرتغال بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا بعد أيام.
لوكا مودريتش
النادي : ريال مدريد
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
سجل لوكا مودريتش هدف كرواتيا الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 8، وتعادل منتخب البرتغال في الدقيقة 48 عن طريق ديوجو جوتا مهاجم ليفربول.
البرتغال تدرك التعادل في مستهل الشوط الثاني #مباراة_ودية | #البرتغال_كرواتيا pic.twitter.com/RVSAHR6qS4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 8, 2024
قبل أن يسجل أنتي بوديمير هدف فوز كرواتيا في الدقيقة 56 من المباراة.
كوستا يتصدى لتسديدة ولا أروع من بيريسيتش لكن بوديمير يكملها في الشباك البرتغالية#مباراة_ودية | #البرتغال_كرواتيا pic.twitter.com/UOfw8OCAfT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 8, 2024
وشهد اللقاء غياب كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال.
ويلعب منتخب البرتغال مباراة ودية أخيرة استعدادا للمشاركة في بطولة يورو 2024 ضد أيرلندا.
ويقع منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجانب كل من تركيا والتشيك وجورجيا.
بينما يقع منتخب كرواتيا في المجموعة الثانية مع كل من إسبانيا وإيطاليا وألبانيا