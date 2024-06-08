كرة يد - تكرارا لنسخة 2021.. تأهل ألبورج وبرشلونة لـ نهائي دوري أبطال أوروبا
السبت، 08 يونيو 2024 - 21:20
كتب : FilGoal
تأهل برشلونة الإسباني وألبورج الدنماركي لنهائي دوري أبطال أوروبا لـ كرة اليد 2023-24.
وأقصى ألبورج الدنماركي خصمه ماجديبورج الألماني حامل لقب النسخة الماضية بالفوز بنتيجة 28-26.
وانتهى الشوط الأول بينهما 11-11 وفي الشوط الثاني تفوق الفريق الدنماركي 17-15.
وتأهل ألبورج للمرة الثانية في تاريخه لنهائي البطولة الأوروبية منذ موسم 2020-21 وخسر حينها من برشلونة.
All (golden ✨) roads lead to 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗴𝗻𝗲.
Who will 𝗹𝗶𝗳𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗵𝘆 on Sunday? 😮#ehffinal4 #ehfcl #CLM pic.twitter.com/5umTuP981h— EHF Champions League (@ehfcl) June 7, 2024
وفي المباراة الثانية فاز برشلونة على كييل الألماني بنتيجة 30-18.
وانتهى الشوط الأول بينهما بنتيجة 15-9 لبرشلونة وهي التي تكررت في الشوط الثاني.
ويأمل برشلونة في حصد اللقب الـ 12 في تاريخه وتعزيز سجله القياسي.
وستقام المباراة النهائية غدا الأحد في صالة لانيكس أرينا بمدينة كولن الألمانية.
𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗯𝗮𝗰𝗸, Domen 🥰 Handball missed you! #ehfcl #ehffinal4 #clm @FCBhandbol @rzs_si pic.twitter.com/7ztAs6wf7D— EHF Champions League (@ehfcl) June 8, 2024
وسيتكرر نهائي 2020-21 بين برشلونة وألبورج حيث فاز الفريق الكتالوني آنذاك بنتيجة 36-23.
ويتأهل حامل اللقب مباشرة إلى بطولة سوبر جلوب "كأس العالم للأندية لكرة اليد والتي ستقام في مصر العام الجاري.
وتأهل لبطولة العالم كل من ماجديبورج الألماني حامل اللقب والأهلي بطل السوبر الإفريقي وتاوباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.