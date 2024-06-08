كرة يد - تكرارا لنسخة 2021.. تأهل ألبورج وبرشلونة لـ نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل برشلونة الإسباني وألبورج الدنماركي لنهائي دوري أبطال أوروبا لـ كرة اليد 2023-24.

وأقصى ألبورج الدنماركي خصمه ماجديبورج الألماني حامل لقب النسخة الماضية بالفوز بنتيجة 28-26.

وانتهى الشوط الأول بينهما 11-11 وفي الشوط الثاني تفوق الفريق الدنماركي 17-15.

وتأهل ألبورج للمرة الثانية في تاريخه لنهائي البطولة الأوروبية منذ موسم 2020-21 وخسر حينها من برشلونة.

وفي المباراة الثانية فاز برشلونة على كييل الألماني بنتيجة 30-18.

وانتهى الشوط الأول بينهما بنتيجة 15-9 لبرشلونة وهي التي تكررت في الشوط الثاني.

ويأمل برشلونة في حصد اللقب الـ 12 في تاريخه وتعزيز سجله القياسي.

وستقام المباراة النهائية غدا الأحد في صالة لانيكس أرينا بمدينة كولن الألمانية.

وسيتكرر نهائي 2020-21 بين برشلونة وألبورج حيث فاز الفريق الكتالوني آنذاك بنتيجة 36-23.

ويتأهل حامل اللقب مباشرة إلى بطولة سوبر جلوب "كأس العالم للأندية لكرة اليد والتي ستقام في مصر العام الجاري.

وتأهل لبطولة العالم كل من ماجديبورج الألماني حامل اللقب والأهلي بطل السوبر الإفريقي وتاوباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.