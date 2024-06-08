الأهلي يهزم النجوم وديا بهدف كهربا

السبت، 08 يونيو 2024 - 20:37

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - ميدياما

تغلب الأهلي على النجوم بهدف دون رد في مباراة ودية.

جاء ذلك على هامش التوقف الدولي، حيث لعب الأهلي بدون اللاعبين الدوليين.

وسجل الهدف الوحيد محمود عبد المنعم كهربا.

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ويغيب عن الأهلي بيرسي تاو المتواجد مع منتخب جنوب إفريقيا، وأليو ديانج المتواجد مع مالي.

كما يتواجد وسام أبو علي مع منتخب فلسطين، بينما تعرض التونسي علي معلول لإصابة قوية في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أما مع منتخب مصر يتواجد محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمر كمال ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

الأهلي كهربا النجوم
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