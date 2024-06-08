يورو 2024 - تعرف على جميع قوائم المنتخبات الـ 24

أعلنت جميع المنتخبات المشاركة في يورو 2024 قوائمها النهائية استعدادا للبطولة التي تقام في ألمانيا بدءا من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

وتضم قائمة كل منتخب 26 لاعبا بعد زيادة أعداد القوائم النهائية في النسخة الحالية من 23 لـ 26.

وإليكم مجموعة من الأرقام السريعة

أكبر لاعب في البطولة: بيبي – البرتغال بعمر 41 عاما و109 يوما

أصغر لاعب في البطولة: لامين جمال – إسبانيا بعمر 16 عاما و337 يوما

أكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية – كريستيانو رونالدو – البرتغال – 206 مباراة

أكثر دولة تمتلك عدة لاعبين من فرقها – إنجلترا برصيد 114 لاعبا

دول عربية تضم لاعبين في اليورو: السعودية (14 لاعبا) – الإمارت (2) – قطر (1)

أكثر الأندية تمثيلا في اليورو: مانشستر سيتي وإنتر ميلان برصيد 13 لاعبا

وإليكم قوائم يورو 2024 بالترتيب وفقا للمجموعات

المجموعة الأولى

قائمة منتخب ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - مارك تير شتيجن (برشلونة) - أوليفر باومان (هوفنهايم)

الدفاع: والديمار أنتون (شتوتجارت) - بينجامين هينريش (لايبزيج) - جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) - روبن كوخ (اينتراخت فرانكفورت) - ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - كريس فيهريش ( شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - إلكاي جوندوجان (برشلونة) توني كروس (ريال مدريد) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - ألكسندر بابلوفيتش (بايرن ميونيخ) - ليروي ساني (بايرن ميونيخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

الهجوم: نيوكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند) - كاي هافيرتز (أرسنال) توماس مولر (بايرن ميونيخ) - دينيز أونديف (شتوتجارت) - ماكسيميليان بيير (هوفنهايم)

قائمة منتخب اسكتلندا

الحراس: زاندر كلارك (هارتس) – كريج جوردون (هارتس) – أنجوس جان (نورويتش سيتي) – ليام كيلي (ماذرويل).

الدفاع: ليام كوبر (ليدز يونايتد) – جرانت هانلي (نورويتش سيتي) – جاك هيندري (الاتفاق) – سكوت مكينا (كوبنهاجن) – روس مكروري (بريستول سيتي) – ريان بورتيوس (واتفورد) – أنتوني رالستون (سيلتك) – أندرو روبيرتسون (ليفربول) – جون سوتار (رينجرز) – جريج تايلور (سيلتك) – كيران تيرني (ريال سوسيداد).

الوسط: ستوارت أرمسترونج (ساوثامبتون) – ريان كريستي (بورنموث) – بيلي جيلمور (برايتون) – ريان جاك (رينجرز) – جون مكجين (أستون فيلا) – كالوم مكجريجور (سيلتك) – كيني مكلين (نورويتش سيتي) – سكوت مكتومناي (مانشستر يونايتد).

الهجوم: تشي أدامز (ساوثامبتون) – بين دوك (ليفربول) – ليندون دايكس (كوينز بارك رينجرز) – جيمس فوريست (سيلتيك) – لاورنس شانكلاند (هارتس).

قائمة منتخب المجر

حراسة المرمى: دينيس ديبوش (فرينفاروتشي) – بيتر جولاتشي (لايبزج الألماني) – بيتر زابانوس (باكس).

الدفاع: بوتوند بالو (بارما الإيطالي) – إندري بوتكا (فرينفاروتشي) – مارتون دارداي (هيرتا برلين الألماني) – أتيلا فيولا (فيهيرفار) – آدم لانج (أومونيا نيقوسيا القبرصي) – ويلي أوربان (لايبزج الألماني) – أتيلا سالاي (فرايبورج الألماني)

الوسط: بيندجوز بولا (سيرفيت السويسري) – ميهالي كاتا (أم تي كيه) – ميلوش كيركيز (بورنموث الإنجليزي) – لازلو كلينيسهلر (هايدوك سبليت الكرواتي) – آدم ناجي (سبيزيا ألإيطالي) – زولت ناجي (أكاديمية بوشكاش) – لويك نيجو (لو هافر الفرنسي) – أندرياس شافير (يونيون برلين الألماني) – كالون ستايلز (سندرلاند الإنجليزي).

الهجوم: مارتن آدم (أولسان الكوري الجنوبي) – كيفن كسوبوث (أوبسجت) – دانييل جازداج (فلادليفيا يونيون الأمريكي) – كريستوفر هورفاث (كيشكيمت) – رولاند سالاي (فرايبورج الألماني) – دومينيك سوبوسلاي (ليفربول الإنجليزي) – بارنيباس فارجا (فرينفاروتشي).

قائمة منتخب سويسرا

حراسة المرمى: يان سومر (إنتر الإيطالي) – يفون مفوجو (لوريان الفرنسي) – جريجور كوبل (بوروسيا دورتموند الألماني).

الدفاع: ريكاردو رودريجيز (تورينو الإيطالي) – فابيان شار (نيوكاسل الإنجليزي) – مانويل أكانجي (مانشستر سيتي الإنجليزي) – نيكو إلفيدي (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) – سيلفان فيديمير (ماينز ألألماني) – سيدريك زيسنجر (فولفسبورج الألماني) – ليوناداس سيترجو (شتوتجارت الألماني).

الوسط: جرانات تشاكا (باير ليفركوزن الألماني) – شيردان شاكيري (شيكاغو فاير الأمريكي) – ريمو فرولر (بولونيا الإيطالي) – دينيس زكريا (موناكو الفرنسي) – ميشيل أبيشاير (بولونيا الإيطالي) – فابيان ريدير (رين الفرنسي) – أردون جاشيري (لوزران) – فينسيت سييرو (تولوز الفرنسي).

الهجوم: بريل إمبولو (موناكو الفرنسي) – ستيفان زوبير (أيك إثينا اليوناني) – روبن فارجاس (أوجسبورج الألماني) – ريناتو ستيفان (لوجانو) – نواه أوكافور (ميلان الإيطالي) – زكي العمدوني (بيرنلي الإنجليزي) – دان ندوي (بولونيا الإيطالي) – كوادو دواه (لودوجريتس البلغاري).

المجموعة الثانية

قائمة منتخب إسبانيا

الحراس: أوناي سيمون (أتليتك بلباو) – دافيد رايا (أرسنال) – أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)

الدفاع: إيمريك لابورت (النصر) – روبن لو نورماند (ريال سوسيداد) – ناتشو فيرنانديز (ريال مدريد) – داني كارفاخال (ريال مدريد) – أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) – خيسوس نافاس (إشبيلية) – داني فيفيان (أتلتيك بلباو) – مارك كوكوريا (تشيلسي)

الوسط: رودري (مانشستر سيتي) – مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد) – ميكيل مورينو (ريال سوسيداد) – بيدري (برشلونة) – فيرمن لوبيز (برشلونة) – أليكس باينا (فياريال) – فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

الهجوم: ألفارو موراتا (أتليتكو مدريد) – نيكو ويليامز (أتليتك بلباو) – داني أولمو (لايبزج) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – خوسيلو (ريال مدريد) – فيران توريس (برشلونة) – أيوزي بيريز (ريال بيتيس)- لامين جمال (برشلونة)

قائمة منتخب كرواتيا

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (فنربخشة) - إيفيكا إيفوسيتش (بافوس) - نيديليكو لابروفيتش (رييكا).

خط الدفاع: دوماجوي فيدا (آيك) - يوسيب يورانوفيتش (يونيون برلين) - يوشكو جفارديول (مانشستر سيتي) - بورنا سوسا (أياكس) - يوسيب ستانيسيتش (باير ليفركوزن) - يوسيب سوتالو (أياكس) - مارتن إيرليتش (ساسولو) - مارين بونجراشيتش (ليتشي).

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد) - ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي) - مارسيلو بروزوفيتش (النصر) - ماريو باشاليتش (أتالانتا) - نيكولا فلاسيتش (تورينو) - لوفرو ماير (فولفسبورج) - لوكا إيفانوسيتش (فينورد) - لوكا سوشيتش (ريد بول سالزبورج)- مارتن باتورينا (دينامو زغرب).

خط الهجوم: إيفان بريسيتش (هايدوك سبليت)- أندري كراماريتش (هوفنهايم)- برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب) - ماركو بياتسا (رييكا) - أنتي بوديمير (أوساسونا) - ماركو باشاليتش (رييكا).

قائمة منتخب إيطاليا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) - أليكس ميريت (نابولي) - جوليلمو فيكاريو (توتنام)

الدفاع: ليساندرو باستوني (إنتر) - راؤول بيلانوفا (تورينو)- أليساندرو بونجيورنو (تورينو) - ريكاردو كالافيوري (بولونيا) - أندريا كامبياسو (يوفنتوس) - ماتيو دارميان (إنتر) - جيوفاني دي لورينزو (نابولي) - فيديريكو ديماركو (إنتر) - جيانلوكا مانشيني (روما) – فيدريكو جاتي (يوفنتوس)

الوسط: نيكولا باريلا (إنتر) - بريان كريستانتي (روما) - نيكولو فاجيولي (يوفنتوس) - مايكيل فولورنشو (هيلاس فيرونا) - دافيدي فراتيسي (إنتر) - جورجينيو (أرسنال) - لورينزو بيليجريني (روما)-

الهجوم: فيدريكو كييزا (يوفنتوس) - ستيفان الشعراوي (روما)- - جياكومو راسبادوري (نابولي) - ماتيو ريتيجي (جنوى) - جيانلوكا ساكاماكا (أتالانتا) - ماتيا زاكاني (لاتسيو)

قائمة منتخب ألبانيا

حراسة المرمى: إرتيت بريشيا (إمبولي الإيطالي) – توماس ستراكوشا (برينتفورد الإنجليزي) – إلهان كاستراتي (شيتاديلا الإيطالي).

الدفاع: بيرات دجسيمتي (أتالانتا الإيطالي) – السيد هيساي (لاتسيو الإيطالي) – إيفان باليو (رايو فايكانو الإسباني) – أدريان إسماجيلي (إمبولي الإيطالي) – إرليند أجيتي (كلوج الروماني) – ناصر أليجي (فولنتاري) – ماريو ميتجي (لوكوموتيف موسكو الروسي) – إينا ميهاجي (فامليساو البرتغالي) – ماراش كومبولا (ساسولو ألإيطالي)

الوسط: إمير إبراشي – كريستيان أسلاني (إنتر الإيطالي) – ناديم باجرامي (ساسولو الإيطالي) – ميدون بيريشا (ليتشي الإيطالي) – كلاوسي جزجولا (دارمشتات الألماني) – كاظيم لاشي (سبارتا براج التشيكي) – إرنيست موشي (بيشكتاش التركي) – ألبير رمضاني (ليتشي الإيطالي)

الهجوم: جاسر أساني (جوانجوز الكوري الجنوبي) – أرماندو برويا (فولام الإنجليزي) – ميرليند داكو (روبن كازان الروسي) – أربير هوكسا (دينامو زغرب الكرواتي) – راي ماناج (سيفاس سبور التركي) – تولانت سيفيري (بني ياس الإماراتي)

المجموعة الثالثة

قائمة منتخب سلوفينا

حراسة المرمى: يان أوبلاك (أتليتكو مدريد الإسباني) – فيد بيليتش (أبويل نيقوسيا القبرصي) – إيجور فيكيتش (فيجيلي الدنماركي).

الدفاع: جيري بالكوفيتش (ألانيا سبور التركي) – جاكا بيجول (أودينيزي الإيطالي) – ميها بلازيتش (ليخ بوزنان البولندي) – دافيد بيركالو (أورلاندو سيتي الأمريكي) – فانيا دركوسيتش (سوتشي الروسي) – إريك زانشا (جورنيك البولندي) – زان كاريشينك (فيبورج الدنماركي) – بيتار ستويانوفيتش (سامبدوريا الإيطالي).

الوسط: تيمي ماكس إليسنك (أولمبيك ليليبوينا السلوفاكي) – آدم جينزدا-شيرين (باناثينيكوس اليوناني) – جون جورينيك ستانكوفيتش (شتورم جراتس النمساوي) – تومي هورفات (شتورم جراتس النمساوي) – ياسمين كورتيتش (سودتيرول الإيطالي) – ساندي لوفريتش (أودينيزي الإيطالي) – بنجامين فيربيتش (باناثينيكوس اليوناني) – أدريان زيلزكوفيتش (سبارتاك ترنافا السلوفيني) – نينو جيزيلي (بودوجليمت النرويجي)

الهجوم: زان شالير (لوجانو السويسري) – يوسيب إيليشيتش (ماريبور السلوفيني) – يان مالكار (بيزا الإيطالي) – بنجامين سيسكو (لايبزج النمساوي) – أندراز سبورار (باناثينيكوس اليوناني) – زان فيبوتنيك (بوردو الفرنسي).

قائمة منتخب الدنمارك

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (أندرلخت البلجيكي) – فريدريك روناو (يونيون برلين الألماني) – مادس هيرمانسن (ليستر سيتي الإنجليزي).

الدفاع: سيمون كيير (ميلان الإيطالي) – أندريس كريستنسين (برشلونة الإسباني) – يواكيم مايلي (فولفسبورج الألماني) – يانيك فيسترجارد (ليستر سيتي الإنجليزي) – يواكيم أندريسن (كريستالا بالاس الإنجليزي) – راسموس كريستنسين (روما الإيطالي) – فيكتور نيلسون (جالاتاسراي التركي) – ألكسندر باه (بنفيكا البرتغالي) – فيكتور كريستنسين (بولونيا الإيطالي).

الوسط: كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – توماس ديلايني (أندرلخت البلجيكي) – بيير إيميل هويبيرج (توتنام الإنجليزي) – ماتياس يانسن (برينتفورد الإنجليزي) – كريستيان نورجارد (برينتفورد الإنجليزي) – مورتن هيولماند (سبورتنج لشبونة البرتغالي).

الهجوم: يوسف بولسن (لايبزج الألماني) – كاسبر دولبيرج (أندرلخت البلجيكي) – أندريس سكوف أولسن (كلوب بروج البلجيكي) – ميكيل دامسجارد (بيرنتفورد الإنجليزي) – يوناس ويند (فولفسبورج الألماني) – راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ياكوب بيرن لارسن (هوفنهايم الألماني) – أندريس ديرير (أندرلخت البلجيكي).

قائمة منتخب صربيا

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (تورينو الإيطالي) – بريدراج رايكوفيتش (ريال مايوركا الإسباني) – دوردي بيتروفيتش (تشيلسي الإنجليزي)

الدفاع: ستراهينيا بافلوفيتش (ريد بول سالزبورج النمساوي) – نيكولا ميلينكوفيتش (فيورنتينا الإيطالي) – ميلوش فليكوفيتش (فيردر بريمن الألماني)– سردان بابيتش (سبارتاك موسكو الروسي) – أوروش سباييتش (ريد ستار بلجراد الصربي) – نيمانيا ستوييتش (باتشكا توبولا الصربي)

الوسط: ساسا لوكيتش (فولام الإنجليزي) – نيمانيا جوديلي (إشبيلية الإسبانية) – نيمانيا ماكسيموفيتش (خيتافي الإسباني) – إيفان إيلتش (تورينو الإيطالي) –– سردان ميايلوفيتش (ريد ستار بلجراد الصربي) – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال السعودي) – دوشان تاديتش (فنربخشة التركي) – لازار ساماردزيتش (أودينيزي الإيطالي) – فيليكو بيرمانسيفيتش (سبارتا براج التشيكي) – فيليب كوسيتش (يوفنتوس الإيطالي) – فيليب ملادينوفيتش (بانثيناكوس اليوناني)– أندريا زيفكوفيتش (باوك اليوناني) – ميات جاشينوفيتش (أيك أُثينا اليوناني).

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال السعودي) – دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي) – لوكا يوفيتش (ميلان الإيطالي) – بيتار راتكوف (ريد بول سالزبورج النمساوي)

قائمة منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردن بيكفورد (إيفرتون) - أرون رامسديل (أرسنال).

الدفاع: لويس دانك (برايتون) - جو جوميز (ليفربول) - مارك جيوهي (كريستال بالاس) - إيرزي كونسا (أستون فيلا) - لوك شاو (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - كيران تريبييه (نيوكاسل) - كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - كونور جالاجر (تشيلسي) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - آدم وارتون (كريستال بالاس).

الهجوم: جود بيلنجهام (ريال مدريد الإسباني) - جارود بوين (وست هام) - إبيريشي إيز (كريستال بالاس) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردن (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ الألماني) - كول بالمر (تشيلسي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - إيفان توني (برينتفورد) - أولي واتكينز (أستون فيلا).

المجموعة الرابعة

قائمة منتخب هولندا

حراسة المرمى: جاستن بيلو (فينورد الهولندي)- مارك فليكين (برينتفورد الإنجليزي)- برات فيربوجين (برايتون الإنجليزي)

الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)- ناثان أكي (مانشستر سيتي الإنجليزي)- دالي بليند (جيرونا الإسباني)- ماتياس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني)- ستيفان دي فري (إنتر ميلان الإيطالي)- دينزيل دومفريز (إنتر ميلان الإيطالي- جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن الهولندي)- لوتشارل جيرترويدا (فينورد الهولندي)- ميكي فان دي فين (توتنام الإنجليزي)

الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة الإسباني)- ريان جرافينبيرخ (ليفربول الإنجليزي)- تيون كوبمينيرس (أتالانتا الإيطالي)- تيجاني ريندرز (ميلان الإيطالي)- جيردي شوتن (أيندهوفن الهولندي)- جورجينيو فينالدوم (الاتفاق السعودي)- جوي فيرمان (أيندهوفن الهولندي)

الهجوم: بريان بروبي (أياكس الهولندي)- ستيفن بيرجفاين (أياكس الهولندي)- ممفيس ديباي (أتليتكو مدريد الإسباني)- كودي جاكبو (ليفربول الإنجليزي)- دونيل مالين (بروسيا دورتموند الألماني)- تشافي سيمونز (لايبزيج الألماني)- فوت فيجورست (هوفنهايم الألماني)

قائمة منتخب فرنسا

حراسة المرمى: ألفونسو أريولا (وست هام الإنجليزي) - مايك ماينان (ميلان الإيطالي) - برايس سامبا (لانس الفرنسي)

الدفاع: جوناتان كلوس (مارسيليا الفرنسي) - ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) – إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - فيرلاند ميندي (ريال مدريد الإسباني) - بنجامين بافارد (إنتر الإيطالي) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي)- دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) - جول كوندي (برشلونة الإسباني).

الوسط: إدوارد كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) - يوسف فوفانا (موناكو الفرنسي) - أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني) - وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان) - نجولو كانتي (اتحاد جدة السعودي)

الهجوم: أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) - أوليفيه جيرو (ميلان الإيطالي) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) – راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)- ماركوس تورام (إنتر الإيطالي) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

قائمة منتخب النمسا

حراسة المرمى: نيكلاس هيدل (رابيد فيينا النمساوي) - هاينس ليندنر (اونيون سانت جيلواز البلجيكي) - باتريك بينتس (بروندبي الدنماركي).

الدفاع: فلافيوس دانيليوك (ريد بول سالزبورج النمساوي) - كيفن دانسو (لانس الفرنسي) - فيليب لاينهارت (فرايبورج الألماني) - فيليب مويني (ماينز الألماني) - شتيفان بوش (بولونيا الإيطالي) - ليوبولد كيرفيلد (رابيد فيينا النمساوي) - جيرنوت تراونر (فينورد الهولندي) - ماكسيميليان فوبر (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني).

الوسط: كريستوف باومجارتنر (لايبزيج الألماني) - فلوريان جريليتش (هوفنهايم الألماني) - ماركو جرول (رابيد فيينا النمساوي) - فلوريان كاينس (كولن الألماني) - كونراد لايمر (بايرن ميونيخ الألماني) - ألكسندر براس (ستورم جراس النمساوي) - مارسيل سابيتسر (بوروسيا دورتموند الألماني) - رومانو شميت (فيردر بريمن الألماني) - ماتياس سيدل (رابيد فيينا النمساوي) - نيكولاس سيفالد (لايبزيج الألماني) - باتريك فيمر (فولفسبورج الألماني).

الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي) - ماكسيميليان إنتروب (هارتبيرج النمساوي) - مايكل جريجوريتش (فرايبورج الألماني) - أندرياس فيمان (وست بروميتش الإنجليزي).

قائمة منتخب بولندا

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني (يوفنتوس الإيطالي) – مارسين بولكا (نيس الفرنسي) – لوكاس سكوروبسكي (بولونيا الإيطالي)

الدفاع: يان بيدناريك (ساوثامتبون الإنجليزي) – بارتوش بيرزينسكي (إمبولي الإيطالي) – ياكوب كيفيور (أرسنال الإنجليزي) – بارتوش سالمون (ليخ بوزنان) – تيموتي بوخاش (كايزرسلاوترن الألماني) – بافل دافيدوفيتش (هيلاس فيرونا الإيطالي) – سيباستيان فاليكيوفيتش (إمبولي الإيطالي)

الوسط: شميسواف فرانكوفسكي (لانس الفرنسي) – كاميل جورسكي (بوجان) – ياكوب مودر (برايتون الإنجليزي) – تاراس رومانزسكي (ياجيلونيا) – داميان سيمينسكي (أيك أثينا اليوناني) – نيكولا زاليفسكي (روما الإيطالي) – ياكوب بيوتروفسكي (لودوجريتس البلغاري) – بارتوش سيلس (أتالانتا الإيطالي) – سيباستيان شيمسكي (فنربخشة التركي) – كاسبر أوربافسكي (بولونيا الإيطالي) – بيوتر زيلينسكي (نابولي الإيطالي).

الهجوم: آدم بوسكا (أنطالياسبور التركي) – روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني) – شيشتوف بيونتك (باشاكشهير التركي) – كميل سيدريسكي (فيرونا الإيطالي)

المجموعة الخامسة

قائمة منتخب أوكرانيا

حراسة المرمى: هيورهي بوشهان (دينامو كييف) – أناتولي تروبين (بنفيكا البرتغالي) – أندري لونين (ريال مدريد الإسباني).

الدفاع: يوخيم كونوبليا (شاختار دونتسك) – بوهدان ميخايليشينكو (بوليسا زيهاتومير) – ماكسيم تالوفيروف (لاسك لينس النمساوي) – إيليا زاباريني (بورنموث الإنجليزي) – فيتالي ميكولينكو (إيفرتون الإنجليزي) – أولكسندر زينتشينكو (أرسنال الإنجليزي) - فاليري بوندار (شاختار دونتسك) – ميكولا ماتفيينكو (شاختار دونتسك) – أولكسندر تايمشيك (دينامو كييف) – أوليكسندر سفاتوك (دينبرو).

الوسط: سيرخي سيدورشيك (ويسترلو البلجيكي) – تاراس ستيبانينكو (شاختار دونتسك) – فولوديمير برازكو (دينامو كييف) – فيكتور تسيهانكوف (جيرونا الإسباني) – ميكولا شابارينكو (دينامو كييف) – هيورهي سوداكوف (شاختار دونتسك).

الهجوم: أندري يارمولينكو (دينامو كييف) – رومان يارمنتشوك (فالنسيا الإسباني) – ميخايلو مودريك (تشيلسي الإنجليزي) – أرتيم دوفبيك (جيرونا الإسباني) – أوليكسندر زوبكوف (شاختار دونتسك) – فالديسلاف فانات (دينامو كييف).

قائمة منتخب سلوفاكيا

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا (نيوكاسل الإنجليزي) – ماريك روديك – هنريش رافاس (نيو إنجلاند الأمريكي)

الدفاع: بيتر بيكارك (هيرتا برلين الألماني) – ميلان شكرينيار (باريس سان جيرمان الفرنسي) – نوبيرت جيومبر (ساليرنتانا الإيطالي) – ديفيد هانكو (فينورد الهولندي) – دينيس فافرو (كوبنهاجن الهولندي) – فيرنون دي ماركو (حتا الإماراتي) – آدم أوبيرت (كالياري الإيطالي) – ماتيوس كيمت (تيرنسن) – سيباستيان كوسا (سباراك ترنافا)

الوسط: يوراي كوتشكا (سلوفان براتيسلافا) – أوندريخ دودا (هيلاس فيرونا) – باتريك هروسوفسكي (جينك البلجيكي) – ستانيسلاف لوبوتكا (نابولي الإيطالي) – ماتيوس بيرو (بوخوم الألماني) – لازلو بينيس (هامبورج الألماني)

الهجوم: روبرت بوزينك (بوافيتشا البرتغالي) – لوكاس هاراسلين (سبارتا براج التشيكي) – توماس سوسلوف (هيلاس فيرونا الإيطالي) – إيفان شانرز (سلافيا براج التشيكي) – دافيد ستريليش (سلوفان براتسلافا) – دافيد ديروس (أسكولي الإيطالي) – ليموبور توبتا (سلوفان ليبريتش) – ليو ساور (فينورد).

قائمة منتخب بلجيكا

الحراس: كوين كاستيلز (فولفسبورج) – توماس كامينسكي (لوتون تاون) – ماتس سيلز (نوتينجهام فورست).

الدفاع: تيموثي كاستاني (فولام) – ماسكيم دي كويبر (كلوب بروج) – فوت فايس (ليستر سيتي) – توماس مونييه (طرابزون سبور) – أرثر ثياتي (رين) – يان فيرتونخن (أندرلخت) – زينو ديباست (أندرلخت).

الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – أوريل مانجالا (أولمبيك ليون) – أمادو أونانا (إيفرتون) – يوري تيليمانس (أستون فيلا) – أرثر فيرمين (أتليتكو مدريد) – أكسيل فيتسل (أتليتكو مدريد) – أستر فرانكس (فولفسبورج).

الهجوم: يوهان باكايوكو (أيندهوفن) – يانيك كاراسكو (الشباب) – تشارلس دي كاتلاري (أتالانتا) – جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) – روميلو لوكاكو (روما) – دودي لوكيباكيو (إشبيلية) – لويس أوبيندا (لايبزج) – لياندرو تروسارد (أرسنال).

قائمة منتخب رومانيا

حراسة المرمى: فلوريان نيتشا (غازي عنتاب التركي) – هورتيو مولدوفان (أتليتكو مدريد الإسباني) – ستيفان تارنوفا (ستيوا بوخارست)

الدفاع: نيكوشور بانكو (كاريوفا) – أندري بوركا (الأخدود السعودي) – إينوت نيدلشارو (باليرمو الإيطالي) – أدريان روس (بافوس) – أندري راتيو (رايو فايكانو الإسباني) – رادو دراجوشين (توتنام الإنجليزي) – فيسيل موجوس (كلوج) – بودجان راكوفيتان (راكو)

الوسط: نيكولاي سانتشيو (ضمك السعودي) – رازفان مارين (إمبولي الإيطالي) – ألكسندرو كيكالدو (كونياسبور التركي) – إينس هاجي (ألافيس البرتغالي) – دينيس مان (بارما الإيطالي) – فالنتين ميهالا (بارما الإيطالي) – ماريوس مارين (بيزا الإيطالي) – درايوس أولارو (ستيوا بوخارست) – ديان سورسكو (غازي عنتاب التركي) – فلورنيل كومان (ستيوا بوخارست) – أدريان سوت (ستيوا بوخارست)

الهجوم: جورجي بوشكاش (باري الإيطالي) – دينيس ألبيك (معيذر القطري) – دينيس دارجوس (غازي عنتاب التركي) – دانييل بيرليجيا (كلوج).

المجموعة السادسة

قائمة منتخب البرتغال

الحراس: ديوجو كوستا (بورتو) – خوسيه سا (ولفرهامبتون) – روي باتريشيو (روما).

الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا) – دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان) – ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) – جونسالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة) – جواو كانسيلو (برشلونة) – نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان) – بيبي (بورتو) - روبن دياز (مانشستر سيتي).

الوسط: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – جواو نيفيز (بنفيكا) – جواو بالينيا (فولام) – روبن نيفيز (الهلال) – فيتينيا (باريس سان جيرمان) – أوتافيو مونتيرو (النصر)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – ديوجو جوتا (ليفربول) – فرانشيسكو كونسيساو (بورتو) – جونسالو راموس (باري سان جيرمان) – جواو فيليكس (برشلونة) – بيدرو نيتو (ولفرهامبتون) – رافاييل لياو (ميلان).

قائمة منتخب التشيك

حراسة المرمى: يندريتش ستانيك (سلافيا براج) – ماتي كوفار (باير ليفركوزن الألماني) – فيتيسلاف ياروش (شتروم جراتس النمساوي)

الدفاع: ليدسلافي كريتسي (سبارتا براج) – مارتين فيتك (سبارتا براج) – روبن هراناك (فيكتوريا بلزن) – توماس فلسيك (سلافيا براج) – فلايمير كوفال (وست هام الإنجليزي) – دافيد دوديرا (سلافيا براج) – دافيد يوراسيك (هوفنهايم الألماني) – توماس هولش (سلافيا براج) – دافيد زيما (سلافيا براج)

الوسط: توماس سوتشيك (وست هام الإنجليزي) – أنتونين باراك (فيورنتينا الإيطالي) – مايكل سيديليك (تيفنتي الهولندي) – لوكاس بروفود (سلافيا براج) – بافيل سولتش (فيكتوريا بلزن) – ماتي يوراسيك (سلافيا براج) – فاكلاف كيرني (فولفسبورج الألماني) – لوكاس سيرف (فيكتوريا بلزن) – أوندريخ لينجر (فينورد)

الهجوم: باتريك تشيك (باير ليفركوزن الألماني) – آدم هولشيك (بايرن ليفركوزن الألماني) – مويمير خيتيل (سلافيا براج) – توماس شوري (فيكتوريا بلزن) – يان كوتشا (سبارتا براج)

قائمة منتخب تركيا

حراسة المرمى: ألتاي باييندير (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ميرت جونوك (بيشكتاش) – أجورشان شاكير (طرابوزن سبور)

الدفاع: ميرت مولدور – زكي شيليك (روما الإيطالي) – عبد الكريم بارداكوي (جالاتاسراي) – أحمتشان كابلان (أياكس الهولندي) – ميري ديميرال (أهلي جدة السعودي) – ساميت أكايدين (باناثينايكوس اليوناني) – فريدي كاديجلو (فنربخشة)

الوسط: هاكان تشالهان أوجلو (إنتر الإيطالي) – إسماعيل يوكسيك (فنربخشة) – كان أيهان (جالاتاسراي) – أوكاي يوكوسلو (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) – أوركان كوتشكو (بنفيكا البرتغالي) – صالح أوزشان (بوروسيا دورتموند الألماني)

الهجوم: إرفان قهوجي (فنربخشة) – يونس أكاجون (ليستر سيتي الإنجليزي) – كينان يلديز (يوفنتوس الإيطالي) – كريم أكتوركوجلو (جالاتاسراي) – أردا جولر (ريال مدريد الإسباني) – برايس ألبير يلماز (جالاتاسراي) – بيتراج يليدريم (رين الفرنسي) – شينك توسون (بيشكتاش) – ساميح كليكوسي (بيشكتاش) – يوسف يازيتشي (ليل الفرنسي)

قائمة منتخب جورجيا

حراسة المرمى: جورجي لوريا (دينامو تبليسي)، جورجي مامارداشفيلي (فالنسيا) لوكا جوجيشاشفيلي (كاراباج)

خط الدفاع: جورام كاشيا (سلوفان براتيسلافا)، أوتار كاكابادزي (كراكوفيا)، سولومون كفيركفيليا (الأخدود)، لاشا دفالي (أبويل)، جيمال تابيدزي (بانيتوليكوس)، لوكا لوكوشفيلي (كريمونيزي)، جورجي جوكوليشفيلي (شاختار)، جورجي جفيليسياني (بيرسيبوليس)

خط الوسط: جابا كانكافا (سلوفان براتيسلافا)، نيكا كفيكفيسكيري (ليش بوزنان)، أوتار كيتيشفيلي (ستورم جراز)، سابا لوبزهانيدزي (أتلانتا يونايتد)، زوريكو دافيتاشفيلي (بوردو)، جورجي شاكفيتادزي (واتفورد)، ليفان شينجيليا (بانيتليكوس)، جورجي تسيتايشفيلي (دينامو باتومي)، أنزور ميكفابيشفيلي (أونيفرسيتاتيا كرايوفا)، جورجي كوشوفاشفيلي (فولفسبورج).

خط الهجوم: جورجي كفيليتايا (أبويل) خفيشا كفارتسخيليا (نابولي)، بودو زيفزيفادزي (كارلسروهر)، جورجيس ميكاوتادزي (ميتز).