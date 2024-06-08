تنس - الثالثة على التوالي.. إيجا شفيونتيك تحصد لقب رولان جاروس

السبت، 08 يونيو 2024 - 18:38

كتب : FilGoal

إيجا شفيونتيك

توجت إيجا شفيونتيك بلقب بطولة رولان جاروس للمرة الرابعة في مسيرتها بالفوز على الإيطالية جاسمين باوليني.

وحسمت شفيونتيك لقبها الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة والثالثة على التوالي بالفوز بمجموعتين دون رد.

وجاءت نتيجة المجموعتين: 6-2 و6-1.

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وباتت إيجا أصغر لاعبة على الإطلاق تحصد لقب البطولة 4 مرات بعمر 23 عاما و8 أيام.

وقالت إيجا عقب التتويج باللقب: "تهاني على البطولة الكبيرة، أنا سعيدة للغاية بطريقة لعب جاسمين خلال آخر أسبوعين".

وأضافت "آمل أن نلتقي مجددا في نهائيات أخرى، أريد شكر فريقي وعائلتي، بدونهم لم أكن أصل لهنا، أريد شكر كل شخص جعل فوزي بالبطولة ممكنا".

وأردف "أحب هذا المكان، أنتظر كل عام لأتي هنا، كنت قريبة من التوديع في الدور الثاني وشكرا لكم على تشجعيكم، هذه بطولة عاطفية لي".

وأتم "كل شخص في المنزل، شقيقتي والرعاة، شكرا لكم".

وفي مسيرتها حصدت البولندية 5 ألقاب جراند سلام بواقع 4 رولان جاروس وبطولة أمريكا المفتوحة.

إيجا شفيونتيك رولان جاروس تنس
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