بعثة منتخب مصر تغادر القاهرة إلى غينيا بيساو
السبت، 08 يونيو 2024 - 18:34
كتب : FilGoal
غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن من مطار القاهرة متجهة إلى غينيا بيساو.
ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مطار القاهرة لتوديع البعثة واللاعبين قبل السفر.
وتستمر رحلة السفر إلى غينيا بيساو لقرابة 8 ساعات.
وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة من التصفيات.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.
ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.
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