كرة يد - الزمالك يضم بيبو لاعب هليوبوليس

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع عمر أحمد عطية "بيبو" لاعب فريق هليوبوليس لتدعيم الفريق الأول لكرة اليد للرجال في القلعة البيضاء.

ووقع صاحب الـ24 عاماً على عقود انضمامه للزمالك لمدة ثلاث مواسم، خلال الجلسة التي جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

وتعد الصفقة هي الأولى لفريق كرة اليد في الزمالك استعدادا للموسم الجديد.

وخسر الزمالك نهائي كأس مصر أمام سبورتنج قبل أيام، ومن قبلها خسر لقب الدوري أمام الأهلي في النهائي.

وللموسم الثاني على التوالي لا يحقق الزمالك أي لقب محلي بعدما فاز الأهلي الموسم الماضي بلقبي الدوري والكأس.

كما خسر الزمالك لقب بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس أمام الترجي التونسي.