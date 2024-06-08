مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع سوتشي لضم يحيى عطية الله

دخل الأهلي في مفاوضات متقدمة مع نادي سوتشي الروسي لضم لاعبه المغربي يحيى عطية الله خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- اليوم السبت لـFilGoal.com: "نحن في مفاوضات متقدمة مع يحيى عطية الله وسوتشي الروسي لضم اللاعب المغربي خلال الانتقالات الصيفية".

وواصل "يتبقى فقط التوصل لاتفاق حول التفاصيل المالية".

وكان موقع "هسبورت" المغربي كشف في وقت سابق أن عطية الله يرغب في الرحيل عن سوتشي الذي هبط رسميا من الدوري الروسي.

وأشار التقرير آنذاك إلى أن عطية الله لا يرغب في الانتقال لفريق روسي آخر إذ يفضل خوض تجربة بعيدا عنها.

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وارتبط اسم المغربي من قبل بالانتقال للأهلي وكذلك أكثر من نادي سعودي لكن دون أن يتم الانتقال.

وسبق وواجه عطية الله الأهلي خمس مرات من قبل حينما كان لاعبا في صفوف الوداد المغربي، وفاز مرة وتعادل في مثلها وخسر من المارد الأحمر ثلاث مرات.

وسجل عطية الله هدفا من قبل ضد الأهلي.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 والذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لنصف النهائي ومن ثم الحصول على المركز الرابع لأول مرة في تاريخ أي منتخب إفريقي وعربي.