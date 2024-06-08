زياش والنصيري يعتذران لـ الركراكي بعد أزمة استبدالهما أمام زامبيا

السبت، 08 يونيو 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب أمام كرواتيا

قدم حكيم زياش ويوسف النصيري اعتذارهما لوليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عقب أزمة استبدالهما أمام زامبيا.

وظهر الثنائي حكيم زياش ويوسف النصيري في حالة غضب شديدة عقب لستبدالهما خلال مواجهة زامبيا.

وفاز منتخب المغرب على زامبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن حكيم زياش ويوسف النصيري قدما اعتذارهما لوليد الركراكي مدرب منتخب المغرب أمام اللاعبين، بسبب ما بدر منهما بعد استبدالهما في مواجهة زامبيا.

وأوضحت التقارير أن زياش والنصيري قدما اعتذارهما أمام اللاعبين ليتم طي هذه الصفحة والعودة للتحضير بشكل جيد لمباراة الكونغو.

ويخوض منتخب المغرب مباراته القادمة يوم الثلاثاء أمام منتخب جمهورية الكونغو ضمن رابع جولات التصفيات.

الفوز على زامبيا رفع رصيد المغرب إلى 6 نقاط من مباراتين في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن زامبيا في المركز الثاني من 3 مباريات.

المجموعة تضم النيجر في المركز الثالث بـ 3 نقاط من مباراتين، وتنزانيا بنفس الرصيد من نفس عدد المباريات.

منتخب الكونغو يتذيل المجموعة بلا نقاط بخسارة وحيدة في مباراته الأولى أمام زامبيا

منتخب المغرب حكيم زياش
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