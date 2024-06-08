يورو 2024 – نونيز بدلا من لاعب النصر السعودي في قائمة البرتغال النهائية

حل ماتيوس نونيز لاعب مانشستر سيتي بدلا من أوتافيو مونتيرو لاعب النصر السعودي في قائمة البرتغال النهائية ليورو 2024.

وتعرض أوتافيو للإصابة خلال مباراة النصر والهلال بنهائي كأس ملك السعودية ليتأكد غيابه عن بطولة أوروبا.

البرتغال ستلعب رفقة منتخبات: التشيك وتركيا وجورجيا في المجموعة السادسة من اليورو، والتي ستقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وسيفتتح منتخب البرتغال مبارياته في يورو 2024 بمواجهة التشيك يوم 18 يونيو الجاري على ملعب ريد بول أرينا.

ويخوض منتخب البرتغال ثاني مبارياته أمام تركيا يوم 22 يونيو على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويختتم منتخب البرتغال مبارياته في دور المجموعات بمواجهة جورجيا يوم 26 من شهور يونيو على ملعب فيلتنس أرينا.

وجاءت قائمة البرتغال النهائية لخوض يورو 2024 كالتالي:

الحراس: ديوجو كوستا (بورتو) – خوسيه سا (ولفرهامبتون) – روي باتريسيو (روما).

الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا) – دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان) – ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) – جونسالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة) – جواو كانسيلو (برشلونة) – نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون) – نونو مينديز (باريس سان جيرمان) – بيبي (بورتو) - روبن دياز (مانشستر سيتي).

الوسط: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – جواو نيفيز (بنفيكا) – جواو بالينيا (فولام) – روبن نيفيز (الهلال) – فيتينيا (باريس سان جيرمان) – ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – ديوجو جوتا (ليفربول) – فرانشيسكو كونسيساو (بورتو) – جونسالو راموس (باري سان جيرمان) – جواو فيليكس (برشلونة) – بيدرو نيتو (ولفرهامبتون) – رافاييل لياو (ميلان).