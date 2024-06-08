طائرة خاصة تنقل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو

تنقل طائرة خاصة بعثة منتخب مصر المتجهة إلى غينيا بيساو تحضيرا لخوض مواجهة الفريقين.

ويلعب منتخب مصر أمام غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتغادر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم على متن طائرة خاصة إلى غينيا بيساو.

وخاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريب صباحي بإستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 وابتعد في صدارة المجموعة بعد مرور 3 جولات.

ويتصدر الفراعنة الترتيب برصيد 9 نقاط يليه غينيا بيساو برصيد 5 نقاط ثم بوركينا فاسو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويأتي منتخب سيراليون في المركز الرابع برصيد 4 نقاط ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد نقطتين ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بدون رصيد.

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