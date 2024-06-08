ساليبا: أنا أحد قادة الدفاع.. وفان دايك يخيف المهاجمين

يرى ويليام ساليبا مدافع فريق أرسنال أنه أحد قادة مركز الدفاع.

وقال المدافع الفرنسي لصحيفة ليكيب: "أنا لست الشخص الذي يتحدث كثيرا، ولكني أحاول الحديث أكثر، أحرز تقدما في هذه النقطة، أنا أحد القادة في الدفاع".

وأتم "فيرجل فان ديك -لاعب ليفربول- لديه هالة، أنه بمثابة الرئيس في مركز الدفاع، يأمر بكل شيء، يمكنك أن تشعر أنه يخيف المهاجمين، وبدأت أشعر بنفس الطريقة".

وخسر أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم بفارق نقطتين عن سيتي الذي توج باللقب للمرة الرابعة على التوالي في أمر يحدث لأول مرة تاريخيا.

ولعب أرسنال ضد سيتي الموسم الماضي وتعادلا مرتين وفاز الفريق اللندني مرة وحيدة.

المرة الأولى فاز فيها أرسنا بركلات الترجيح في كأس الدرع الخيرية، وفاز في الدوري في ملعب الإمارات، وتعادلا في المسابقة ذاتها في استاد الاتحاد.

وانتقل المدافع البالغ من العمر 23 عاما إلى أرسنال قادما من سانت إيتيان الفرنسي مقابل 30 مليون يورو.

وخرج إلى عدة أندية على سبيل الإعارة مثل سانت إيتيان ونيس ومارسيليا قبل الاستقرار في أرسنال عام 2022.