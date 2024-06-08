وسام أبو علي: أتمنى الفوز بالدوري والسوبر مع الأهلي.. وتركيزي منصب على منتخب فلسطين

السبت، 08 يونيو 2024 - 14:55

كتب : FilGoal

الأهلي - مازيمبي - وسام أبو علي

شدد وسام أبو علي مهاجم الأهلي على تركيزه الشديد مع منتخب فلسطين خلال الفترة الحالية.

ويتواجد أبو علي مع منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي الجارية، إذ يخوض الفدائي مواجهتي لبنان وأستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية وكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وقال أبو علي عبر موقع " WINWIN" القطري: "أشعر بسعادة كبيرة في الأهلي، وآمل أن يوفقنا الله وننجح في الحصول على لقب الدوري والسوبر الإفريقي أيضا".

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وأضاف "تركيزنا ينصب على المباراة تلو الأخرى، وأنا الآن أركز على ما ينتظرني مع منتخب فلسطين، ومن الجيد حصولنا على نقطة من مواجهة لبنان".

وأتم : "أنا في النادي الأهلي منذ 4 أشهر تقريبا، ولقب دوري أبطال أفريقيا هو الأول لي، وشيء كبير ويعني الكثير لأهلي ولكل الناس في بلادي".

وخاض أبو علي مع الأهلي 13 وساهك في 8 أهداف، إذ أحرز 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

المهاجم الفلسطيني صاحب الـ25 عاما انضم للنادي الأهلي قادما من سيريس السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

الأهلي وسام أبو علي
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