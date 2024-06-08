"يريد اللعب أكثر".. سكاي: عروض لـ ألفاريز وموقف سيتي

السبت، 08 يونيو 2024 - 14:15

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز

تلقى جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي العديد من العروض للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يلعب المهاجم الأرجنتيني بشكل أساسي مع فريقه بسبب وجود إيرلينج هالاند.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن مانشستر سيتي لن يوافق على أي عروض إعارة للمهاجم الأرجنتيني.

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وكشف التقرير ذاته أن ألفاريز يريد اللعب أكثر بشكل أساسي ووكيل أعمال اللاعب أخبر النادي الإنجليزي بذلك.

وأوضح أن رغبة مانشستر سيتي تستمر في الإبقاء على اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وذكر أن باريس سان جيرمان قد تحدث مع وكيل اللاعب خلال الأيام الماضية.

ويرغب النادي الفرنسي في تعويض رحيل مهاجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

ولعب ألفاريز 54 مباراة مع سيتي الموسم الماضي في جميع البطولات وسجل 19 هدفا وصنع 13 آخرين.

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