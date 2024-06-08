القادسية يهدد مخطط الشباب لضم لاكازيت

السبت، 08 يونيو 2024 - 14:09

كتب : FilGoal

لاكازيت

دخل نادي القادسية في سباق التعاقد مع ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويمتد عقد لاكازيت مع ليون حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن القادسية أتم اتفاقه على البنود الشخصية مع لاكازيت في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي مع النادي الفرنسي.

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وأوضحت الصحيفة السعودية أن القادسية اتفق مع لاكازيت على التوقيع لمدة عامين.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت منذ أيام أن الشباب السعودي يضغط بقوة للتعاقد مع ألكسندر لاكازيت بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ليون غير متأكد من البقاء بالنادي لموسم ثالث على التوالي، مع تبقي عام واحد في عقد اللاعب مع النادي الفرنسي.

وأشارت التقارير أن مستشارو لاكازيت سيعقدن اجتماعا مع المديرين التنفيذيين لنادي ليون قريبا لمناقشة الأمر.

لاكازيت لعب دورا بارزا في تخطي ليون أزمته بعدما كان في المركز الأخير بالدوري الفرنسي حتى اختتم الموسم في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

لاكازيت خاض 74 مباراة وسجل 53 هدفا وصنع 9 آخرين في جميع المسابقات مع ليون خلال الموسمين الماضيين.

لاكازيت ليون القادسية السعودي
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