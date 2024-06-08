رومانو: عروض لإعارة جولر ورد ريال مدريد

السبت، 08 يونيو 2024 - 13:36

كتب : FilGoal

أردا جولر

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن تلقي أردا جولر لاعب ريال مدريد لعروض من أجل استعارته.

وانضم الجناح التركي إلى الملكي في الصيف الماضي قادما من فنربخشة.

وأوضح رومانو أن العديد من العروض لإعارة جولر قد أرسلت إلى ريال مدريد.

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وأكد رومانو أن رد ريال مدريد على كل تلك العروض كانت بالرفض.

وشدد أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما يضع تركيزه على بطولة يورو 2024، وسعيد باستمراره مع الفريق محاربا على حجز مكان في التشكيل الأساسي.

وقال اللاعب التركي لموقع النادي الرسمي من قبل: "لقد تأقلمت تماما مع الفريق، أود أن أشكر زملائي والمدرب وجميع المشجعين على دعمهم لي".

وأضاف "عندما لم أكن ألعب، كان أنشيلوتي يتحدث معي دائما، وطلب مني التحلي بالصبر ومواصلة العمل وسيأتي وقتك".

وسجل جولر 6 أهداف في 12 مباراة لعبها في جميع البطولات.

وقال أنشيلوتي في وقت سابق: "يعجبني أردا جدا لأنه كان يقاتل وسيكون له مستقبل كبير جدا وليس لدي شك في استمراره بالموسم المقبل".

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