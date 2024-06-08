"أفضل حارس احتياطي على الإطلاق".. سيتي يمدد تعاقد منقذ بطولة الدوري

أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد عقد ستيفان أورتيجا حارس مرمى الفريق لمدة موسم واحد.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد الحارس الألماني بنهاية الموسم المقبل، لكن قرر بيب جوارديولا مدرب الفريق والإدارة بتمديد عقده مبكرا.

وقال تشيكي بيجيريستاين المدير الرياضي للنادي عبر الموقع الرسمي لسيتي: "هذا تمديد هام للغاية لنا، أورتيجا أفضل حارس مرمى احتياطي لدينا على الإطلاق".

وأتم "أورتيجا يضمن لنا الجودة والاستقرار والخبرة، لديه موهبة كبيرة".

وأنقذ الحارس البالغ من العمر 31 عاما فريقه في بطولة الدوري في مباراة توتنام الحاسمة في تتويج الفريق.

وتصدى أورتيجا ببراعة انفراد من قبل هيونج مين سون والتي بها حافظ على فوز سيتي في المباراة قبل مباراة وست هام التي ضمنت لسيتي التتويج بالدوري الرابع على التوالي.

وانضم أورتيجا إلى سيتي في صيف 2022 قادما من أرمينيا بيليفيلد الألماني في صفقة انتقال حر.

وتبلغ القيمة السوقية لأورتيجا الآن 9 ملايين يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.