"أفضل حارس احتياطي على الإطلاق".. سيتي يمدد تعاقد منقذ بطولة الدوري

السبت، 08 يونيو 2024 - 12:50

كتب : FilGoal

ستيفان أورتيجا

أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد عقد ستيفان أورتيجا حارس مرمى الفريق لمدة موسم واحد.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد الحارس الألماني بنهاية الموسم المقبل، لكن قرر بيب جوارديولا مدرب الفريق والإدارة بتمديد عقده مبكرا.

وقال تشيكي بيجيريستاين المدير الرياضي للنادي عبر الموقع الرسمي لسيتي: "هذا تمديد هام للغاية لنا، أورتيجا أفضل حارس مرمى احتياطي لدينا على الإطلاق".

أخبار متعلقة:
ناجلسمان: نوير حارسنا الأساسي في يورو 2024 بدون أي نقاش مصطفى شلبي: سنتوج بالدوري الموسم الحالي.. وهذه أكثر مباراة حزنت بسببها مع الزمالك مصطفى شلبي: هذه حقيقة تشجيعي لـ الأهلي.. وأمنيتي التتويج بأبطال إفريقيا مع الزمالك السير على خطى فابريجاس؟ رومانو: ليفركوزن يقترب من ضم مدافع برشلونة

وأتم "أورتيجا يضمن لنا الجودة والاستقرار والخبرة، لديه موهبة كبيرة".

وأنقذ الحارس البالغ من العمر 31 عاما فريقه في بطولة الدوري في مباراة توتنام الحاسمة في تتويج الفريق.

وتصدى أورتيجا ببراعة انفراد من قبل هيونج مين سون والتي بها حافظ على فوز سيتي في المباراة قبل مباراة وست هام التي ضمنت لسيتي التتويج بالدوري الرابع على التوالي.

وانضم أورتيجا إلى سيتي في صيف 2022 قادما من أرمينيا بيليفيلد الألماني في صفقة انتقال حر.

وتبلغ القيمة السوقية لأورتيجا الآن 9 ملايين يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

الدوري الإنجليزي ستيفان أورتيجا مانشستر سيتي جوارديولا
نرشح لكم
ساليبا: أنا أحد قادة الدفاع.. وفان دايك يخيف المهاجمين ساليبا: سنحظى بحرب أفضل ضد سيتي الموسم المقبل.. يشعرون باقترابنا منهم "يريد اللعب أكثر".. سكاي: عروض لـ ألفاريز وموقف سيتي يورو 2024 – البرتغال من أجل الرقصة الأخيرة لـ رونالدو رومانو: عروض لإعارة جولر ورد ريال مدريد ناجلسمان: نوير حارسنا الأساسي في يورو 2024 بدون أي نقاش السير على خطى فابريجاس؟ رومانو: ليفركوزن يقترب من ضم مدافع برشلونة مواعيد مباريات السبت 8 يونيو – تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم.. والبرتغال ضد كرواتيا
أخر الأخبار
طائرة خاصة تنقل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو 9 دقيقة | الكرة المصرية
ساليبا: أنا أحد قادة الدفاع.. وفان دايك يخيف المهاجمين 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
ساليبا: سنحظى بحرب أفضل ضد سيتي الموسم المقبل.. يشعرون باقترابنا منهم 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وسام أبو علي: أتمنى الفوز بالدوري والسوبر مع الأهلي.. وتركيزي منصب على منتخب فلسطين 57 دقيقة | الكرة المصرية
"يريد اللعب أكثر".. سكاي: عروض لـ ألفاريز وموقف سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
القادسية يهدد مخطط الشباب لضم لاكازيت ساعة | ميركاتو
يورو 2024 – البرتغال من أجل الرقصة الأخيرة لـ رونالدو 2 ساعة | ألمانيا 2024
رومانو: عروض لإعارة جولر ورد ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 3 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 4 بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني