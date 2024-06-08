ناجلسمان: نوير حارسنا الأساسي في يورو 2024 بدون أي نقاش

السبت، 08 يونيو 2024 - 12:28

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان - بايرن ميونيخ

أكد يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا أن مانويل نوير هو الحارس الأساسي بدون أي نقاش.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

ألمانيا
يورو 2024

وقلب منتخب ألمانيا تأخره في الشوط الثاني لفوز على اليونان وديا استعدادا للمشاركة في يورو 2024.

وقال المدير الفني الألماني لصحيفة كيكر: "لن أقبل أي نقاش حول مركز حراسة المرمى، مانويل نوير كان وسيظل الحارس الأساسي لدينا".

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وأضاف "لن أسمح لأي نقاش بالظهور، حتى لو حاول الجميع بدءه".

وأنهى حديثه قائلا: "لن أبدأ مناقشة حول نوير، حتى لو حاول الجميع ذلك، عندما يحدث خطأ، من السهل القول أنه كان خطأ".

وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 والتي تبدأ يوم 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

وتقدمت اليونان عن طريق جورجيس ماسوراس في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني سجل كاي هافيرتز هدفا في الدقيقة 56.

ويواصل نجم أرسنال تألقه حيث رفع رصيده لـ 16 هدفا بقميص منتخب ألمانيا متفوقا على ماركو رويس صاحب الـ 15 هدفا.

كما وصل الموسم الجاري للمساهمة رقم 25 بقميص ألمانيا وأرسنال في جميع المسابقات.

وخطف باسكال جروس هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

ويلتقي الناسيونال مانشافت مع اسكتلندا في افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى رفقة اسكتلندا والمجر وسويسرا.

فيما لم يحصد بطل يورو 2004 بطاقة التأهل للنسخة الحالية من اليورو بالخسارة أمام جورجيا في الملحق.

مانويل نوير ألمانيا يوليان ناجلسمان يورو 2024
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