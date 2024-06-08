مصطفى شلبي: سنتوج بالدوري الموسم الحالي.. وهذه أكثر مباراة حزنت بسببها مع الزمالك

يؤمن مصطفى شلبي لاعب الزمالك أن فريقه سيتوج بلقب الدوري الموسم الجاري رغم احتلاله المركز الـ12، كما كشف عن أكثر مباراة شعر بالحزن بسببها.

مصطفى شلبي النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث مصطفى شلبي لقناة "إم بي سي مصر" اليوم السبت قائلا: "أكثر مباراة حزنت عليها في حياتي هي خسارة نهائي كأس مصر ضد الأهلي".

وبرر "لأننا سيطرنا على المباراة وكان شكلنا جيد للغاية وكل من شاهد المباراة قال إن الزمالك كان أحق بالفوز".

وأردف "الانتصار على الأهلي في الدوري ليس تعويضا لأن مباراة الدوري يمكن تعويضها لكن نهائي الكأس لم يمكن تعويضه".

وعن الفارق بين الزمالك والأهلي قال: "الفارق بيننا وبين الأهلي ليس كبيرا وهذا شاهده الجميع في مباراة نهائي كأس مصر".

وبسؤاله عن أمنيته في مسيرته أجاب "أمنيتي الاعتزال في صفوف الزمالك، سأجدد تعاقدي على بياض مع الزمالك أي شخص يتمنى اللعب في صفوفه ولن أشترط على النادي أبدا".

وعن عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي رد مصطفى شلبي "أضافوا الكثير للزمالك، أتعلم يوميا من السعيد هو عقلية كبيرة جدا".

وبسؤاله هل لعب مصابا من قبل مع الزمالك كشف "تحاملت على نفسي وخضت نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان ولعبت مصابا، ومن الممكن أن أكرر الأمر".

التتويج بالدوري

وعن فرص الزمالك في الفوز بالموسم الجاري من الدوري أجاب "إن شاء الله سنتوج بالدوري الموسم الحالي، كم مباراة متبقية؟ 17 أو 18 مباراة مازال أمامنا الكثير من المباريات، وليس من الطبيعي أن نتواجد في المركز الـ13 ولدينا مباريات مؤجلة لو فزنا بها سنتقدم في الترتيب".

واستدرك "لكن بالطبع وجودنا في ذلك المركز يجعلني أشعر بالكسوف لأن هذا المركز لا يليق بالزمالك ولا جماهيره".

إمام عاشور وفتوح

وعن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي قال: "هذا أمر خاص به، كل شخص يرى مصلحته من وجهة نظره ليس لدي أي تعليق على الأمر، إمام لاعب كبير لا خلاف على ذلك، كان سيصنع الفارق معنا لكن هو اختار طريقه".

وأكمل "نسخة إمام عاشور مع الأهلي مختلفة عن الزمالك كان أفضل معنا، ما يميز لاعبي الزمالك دائما أنه أكثر مهارة من الأهلي مثل حازم إمام وشيكابالا وحسن شحاتة، كل اللاعبين الذين يخطفون عينك تجدهم دائما في الزماك".

وبسؤاله هل شعر بالشك في احتمالية عدم تجديد أحمد فتوح لتعاقده مع الزمالك أجاب بحسم "لم أشك أن أحمد فتوح سينتقل للأهلي قبل تجديد تعاقده مع الزمالك هو يعشق النادي".

من الأفضل؟

وبسؤاله في ختام حواره عن أفضل مدرب تعامل معه في الزمالك بين جوزفالدو فيريرا وأوسوريو وجوزيه جوميز أجاب "أحب الثلاثي وتعلمت منه، لكنني سأختار جوميز".

أما عن صفقة يتمنى انضمامها للزمالك في مركزي بين رمضان صبحي وأشرف بنشرقي وأحمد عبد القادر رد "بنشرقي فهو لعب في النادي من قبل ويعرف الأجواء جيدا".

وعن أكثر لاعب كان من الصعب مواجهته بين محمد هاني وأكرم توفيق وعمر كمال رد مصطفى شلبي قائلا: "لا أرى أي منهم تفوق علي، لكن كل منهم لاعب جيد للغاية بالتأكيد".

أما عن أفضل مهاجم زامله بين جون إيبوكا وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا رد "الجزيري وإيبوكا".

وبسؤاله عن صاحب أفضل قدم يسرى في مصر بين شيكابالا ومحمد صلاح وعبد الستار صبري رد مصطفى شلبي قبل أن يرى كافة الاختيارات وبعد ظهور شيكابالا كأول اختيار قائلا: "شيكابالا أحبه للغاية يجعلني أستمتع".