مصطفى شلبي: هذه حقيقة تشجيعي لـ الأهلي.. وأمنيتي التتويج بأبطال إفريقيا مع الزمالك

رد مصطفى شلبي لاعب الزمالك على الأنباء المثارة حول تشجيعه قبل انتقاله للفارس الأبيض قادما من إنبي.

مصطفى شلبي النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث مصطفى شلبي لقناة "إم بي سي مصر" اليوم السبت قائلا: "سعيد جدا في الزمالك هذا أفضل شيء حدث لي في حياتي".

وعن تشجيعه للأهلي "في بداية المفاوضات لم يكن هناك أي تواجد من الزمالك بل كان الأهلي وبيراميدز والمصري، وقتها كنت سأختار الأهلي وهذا طبيعي مع احترامي لكل الأندية الأخرى، لكن حينما ظهر الزمالك الأمر اختلف".

وأردف "مفاوضات انتقالي للزمالك تمت خلال ساعتين فقط وقبل غلق باب القيد، وعرض الأهلي لضمي كان أكبر من الزمالك".

وبسؤاله مجددا على تشجيعه للأهلي قبل انتقاله للزمالك رد مصطفى شلبي بحسم "لم يكن لي أي تصريح أو أي شيء من قبل يقول إنني أنتمي إلى الأهلي أو صورة لي بقميص أي ناد".

وعن مسيرته مع الزمالك قال: "قابلني سوء توفيق في بدايتي مع الزمالك بسبب تعرضي للإصابات، ولم أقدم أي شيء مع النادي حتى الآن، الزمالك يستحق الكثير مني".

أما عن رد فعله حينما يسمع أن الزمالك يريد ضم أشرف بنشرقي أو رمضان صبحي وكل منهما يلعب في مركزه أجاب "لاعبان كبار لا خلاف عليهما سأكون سعيدا لو انضم أي منهما للفريق".

وبسؤاله عن أمنيته مع الزمالك رد بحسم "أتمنى التتويج معه بدوري أبطال إفريقيا".

وعن الفارق بين خوان كارلوس أوسوريو وجوزيه جوميز مدربه السابق والحالي في الزمالك أوضح "أوسوريو هجومي أكثر، الآن هناك توازن أكبر بين الهجوم والدفاع".