السير على خطى فابريجاس؟ رومانو: ليفركوزن يقترب من ضم مدافع برشلونة

السبت، 08 يونيو 2024 - 11:32

كتب : FilGoal

أندريا ناتالي

اقترب نادي باير ليفركوزن الألماني من التعاقد مع أندريا ناتالي مدافع برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب ناتالي في فريق برشلونة تحت 16 عاما.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن ليفركوزن اقترب من التعاقد مع ناتالي.

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وأوضح رومانو أن برشلونة عرض عقد جديد على اللاعب البالغ من العمر 16 عاما إلا أن ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو أصبح الأقرب لضم اللاعب.

وشدد رومانو أن من المتوقع أن يوقع ناتالي على عقده قريبا مع بطل ألمانيا، وسيدفع ليفركوزن مليون يورو لبرشلونة كتعويض.

وتوج نالتالي ببطولة يورو تحت 17 عاما مع إيطاليا بعد الفوز على البرتغال في النهائي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي.

وإذا اكتملت الصفقة من الممكن أن يسير ناتالي على خطى سيسك فابريجاس لاعب برشلونة السابق عندما انتقل إلى أرسنال من فريق برشلونة تحت 16 عاما أيضا مقابل 3 ملايين يورو في صيف 2003.

وعاد فابريجاس مرة أخرى إلى برشلونة في 2011 مقابل 34 مليون يورو.

وولد ناتالي في مدينة ميلانو ولعب في شباب ميلان قبل الخروج إلى إسبانيول ثم الانتقال إلى غريمهم في المدينة برشلونة.

برشلونة أندريا نالتالي فابريجاس باير ليفركوزن
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