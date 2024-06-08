تصفيات كأس العالم - بصناعة براهيم دياز.. المغرب يهزم زامبيا بصعوبة ويتصدر المجموعة
السبت، 08 يونيو 2024 - 00:45
كتب : FilGoal
تغلب منتخب المغرب على زامبيا بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
تقدم حكيم زياش بركلة جزاء في الدقيقة 6.
وأضاف إلياس بن صغير الهدف الثاني بصناعة إبراهيم دياز نجم ريال مدريد في الدقيقة 67.
وأخيرا قلص إدواردو شيلوفيا الفارق في الدقيقة 80 بعد تمريرة من كينجز كانجوا.
الفوز رفع رصيد المغرب إلى 6 نقاط من مباراتين في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن زامبيا في المركز الثاني من 3 مباريات.
المجموعة تضم النيجر في المركز الثالث بـ 3 نقاط من مباراتين، وتنزانيا بنفس الرصيد من نفس عدد المباريات.
منتخب الكونغو يتذيل المجموعة بلا نقاط بخسارة وحيدة في مباراته الأولى أمام زامبيا.
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