الرياضية: اتحاد جدة يستقر على رحيل جاياردو

السبت، 08 يونيو 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

مارسيلو جاياردو

استقر مسؤولو اتحاد جدة على إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من منصب المدير الفني بعد نهاية الموسم.

وأصبح رحيل مارسيلو جاياردو من منصب المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي مسألة وقت وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية.

وبحسب تقرير سابق فإن النادي يتجه لإقالة جاياردو في ظل وجود شبه إجماع من مجلس الإدارة.

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ويسعى النادي لتعيين مدير فني جديد قبل انطلاق المعسكر الخارجي المقرر إقامته في أوروبا.

وتولى جاياردو مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالي نونو سانتو وقاد الفريق في 33 مباراة وخسر 13.

وخرج الفريق بنهاية الموسم دون ألقاب، حيث ودع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي وكأس العالم للأندية من الدور الثاني.

ويغيب النمور عن دوري أبطال آسيا الموسم المقبل وكذلك كأس السوبر المحلي بعد إنهاء الدوري في المركز الخامس.

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