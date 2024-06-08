تركي آل الشيخ يكشف خطة ضخمة لتطوير ملعب الهلال.. وحقيقة الإيجار المرتفع

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن خطة تطوير ملعب "المملكة أرينا" الذي يلعب عليه نادي الهلال.

وأوضح آل الشيخ عبر تويتر أن سعة الملعب الحالية 18 ألفا و800 مقعد للجماهير وحوالي 1200 مقعد للتصوير والأمور اللوجستية.

ومع التطوير سيتسع الملعب إلى 26 ألفا و700 متفرج.

ونفى آل الشيخ حصول هيئة الترفيه على 40 مليون ريال من نادي الهلال السعودي نظير إيجار الملعب، حيث أوضح أن الهلال يدفع 15 مليونا فقط من المبلغ.

بينما يتكفل الوليد بن طلال ببقية المبلغ (25 مليون ريال) نظير حقوق تسمية الملعب بـ "كينجدوم أرينا".

أيضا أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية عن إدخال تقنية جديدة في الملعب تتكون من أعمدة مزروعة تحت الأرضية، تخرج لتغطيتها بألواح من الألومنيوم مزودة بتقنية الإضاءة الزراعية والتغذية والتهوية دون التأثير عليها.

الحمدلله في هذا العهد المبارك بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله … هذا التطوير جاهزين ننفذه الان سعة الملعب 18800 مقعد وحوالي 1200 مقعد زيادة تكون رايحة للتصوير واللوجستك … فغير مستفاد منها من الجمهور … الان مع التطوير… pic.twitter.com/xa7BjAU7Lb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 7, 2024

وتسمح تلك التقنية بتدوير المنشأة خلال 48 ساعة فقد بدلا من 10 أيام، وبذلك تتمكن هيئة الترفيه من استخدام الملعب مع الهلال بأقل تعارض ممكن.

ويتكفل موسم الرياض بـ 50% من تكاليف التطوير مقابل عقد رعاية بتسمية المدرج "مدرج موسم الرياض" لمدة 3 سنوات.

واختتم آل الشيخ مؤكدا أن الهيئة مستعدة لتسليم الملعب خلال 90 يوما من اعتماد نادي الهلال لاتفاق التطوير.