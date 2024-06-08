تركي آل الشيخ يكشف خطة ضخمة لتطوير ملعب الهلال.. وحقيقة الإيجار المرتفع

السبت، 08 يونيو 2024 - 00:18

كتب : FilGoal

المملكة أرينا

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن خطة تطوير ملعب "المملكة أرينا" الذي يلعب عليه نادي الهلال.

وأوضح آل الشيخ عبر تويتر أن سعة الملعب الحالية 18 ألفا و800 مقعد للجماهير وحوالي 1200 مقعد للتصوير والأمور اللوجستية.

ومع التطوير سيتسع الملعب إلى 26 ألفا و700 متفرج.

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ونفى آل الشيخ حصول هيئة الترفيه على 40 مليون ريال من نادي الهلال السعودي نظير إيجار الملعب، حيث أوضح أن الهلال يدفع 15 مليونا فقط من المبلغ.

بينما يتكفل الوليد بن طلال ببقية المبلغ (25 مليون ريال) نظير حقوق تسمية الملعب بـ "كينجدوم أرينا".

أيضا أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية عن إدخال تقنية جديدة في الملعب تتكون من أعمدة مزروعة تحت الأرضية، تخرج لتغطيتها بألواح من الألومنيوم مزودة بتقنية الإضاءة الزراعية والتغذية والتهوية دون التأثير عليها.

وتسمح تلك التقنية بتدوير المنشأة خلال 48 ساعة فقد بدلا من 10 أيام، وبذلك تتمكن هيئة الترفيه من استخدام الملعب مع الهلال بأقل تعارض ممكن.

ويتكفل موسم الرياض بـ 50% من تكاليف التطوير مقابل عقد رعاية بتسمية المدرج "مدرج موسم الرياض" لمدة 3 سنوات.

واختتم آل الشيخ مؤكدا أن الهيئة مستعدة لتسليم الملعب خلال 90 يوما من اعتماد نادي الهلال لاتفاق التطوير.

المملكة أرينا تركي آل الشيخ
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