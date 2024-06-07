ألمانيا تقلب تأخرها لفوز على اليونان استعدادا لـ يورو 2024

قلب منتخب ألمانيا تأخره في الشوط الثاني لفوز على اليونان وديا استعدادا للمشاركة في يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 والتي تبدأ يوم 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

وتقدمت اليونان عن طريق جورجيس ماسوراس في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني سجل كاي هافيرتز هدفا في الدقيقة 56.

ويواصل نجم أرسنال تألقه حيث رفع رصيده لـ 16 هدفا بقميص منتخب ألمانيا متفوقا على ماركو رويس صاحب الـ 15 هدفا.

كما وصل الموسم الجاري للمساهمة رقم 25 بقميص ألمانيا وأرسنال في جميع المسابقات.

وخطف باسكال جروس هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

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ويلتقي الناسيونال مانشافت مع اسكتلندا في افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى رفقة اسكتلندا والمجر وسويسرا.

فيما لم يحصد بطل يورو 2004 بطاقة التأهل للنسخة الحالية من اليورو بالخسارة أمام جورجيا في الملحق.