يورو 2024 - قائمة تركيا.. تواجد جولر ويلديز ضمن خيارات مونتيلا النهائية

أعلن فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لـ منتخب تركيا القائمة النهائية المشاركة في يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا نهائيات البطولة في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو.

ويتواجد منتخب تركيا في المجموعة السادسة والتي تضم جورجيا وبولندا والبرتغال.

وشهدت القائمة غياب عدة لاعبين أبرزهم أوزان كاباك مدافع هوفنهايم وإينس أونال مهاجم بورنموث وجنكيز أوندر جناح فنربخشة وخليل درويش أوجلو مهاجم جالاتاسراي.

ويظهر الموهبة الشاب أردا جولر جناح ريال مدريد صاحب الـ 18 عاما وكذلك كينان يلديز مهاجم يوفنتوس صاحب الـ 19 عاما في القائمة.

وجاءت قائمة تركيا النهائية

حراسة المرمى: ألتاي باييندير (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ميرت جونوك (بيشكتاش) – أجورشان شاكير (طرابوزن سبور)

الدفاع: ميرت مولدور – زكي شيليك (روما الإيطالي) – عبد الكريم بارداكوي (جالاتاسراي) – أحمتشان كابلان (أياكس الهولندي) – ميري ديميرال (أهلي جدة السعودي) – ساميت أكايدين (باناثينايكوس اليوناني) – فريدي كاديجلو (فنربخشة)

الوسط: هاكان تشالهان أوجلو (إنتر الإيطالي) – إسماعيل يوكسيك (فنربخشة) – كان أيهان (جالاتاسراي) – أوكاي يوكوسلو (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) – أوركان كوتشكو (بنفيكا البرتغالي) – صالح أوزشان (بوروسيا دورتموند الألماني)

الهجوم: إرفان قهوجي (فنربخشة) – يونس أكاجون (ليستر سيتي الإنجليزي) – كينان يلديز (يوفنتوس الإيطالي) – كريم أكتوركوجلو (جالاتاسراي) – أردا جولر (ريال مدريد الإسباني) – برايس ألبير يلماز (جالاتاسراي) – بيتراج يليدريم (رين الفرنسي) – شينك توسون (بيشكتاش) – ساميح كليكوسي (بيشكتاش) – يوسف يازيتشي (ليل الفرنسي)

ويبدأ منتخب تركيا مشواره في اليورو يوم 18 يونيو المقبل بلقاء جورجيا.

ويستعد المنتخب بخوض مواجهة ودية ضد بولندا بعدما تعادل منذ أيام مع إيطاليا سلبيا استعدادا للبطولة الأوروبية.