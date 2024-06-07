يورو 2024 - قائمة تركيا.. تواجد جولر ويلديز ضمن خيارات مونتيلا النهائية

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

تركيا

أعلن فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لـ منتخب تركيا القائمة النهائية المشاركة في يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا نهائيات البطولة في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو.

ويتواجد منتخب تركيا في المجموعة السادسة والتي تضم جورجيا وبولندا والبرتغال.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 – 3 استبعادات وغياب ألابا في قائمة النمسا النهائية يورو 2024 - قائمة سلوفينيا النهائية.. إيليشيتش على رأس الخيارات وانضمام أوبلاك وسيسكو يورو 2024 – استبعاد وحيد في قائمة ألمانيا النهائية يورو 2024 – قائمة إسبانيا النهائية.. تواجد لامين وغياب كوبارسي ولورينتي

وشهدت القائمة غياب عدة لاعبين أبرزهم أوزان كاباك مدافع هوفنهايم وإينس أونال مهاجم بورنموث وجنكيز أوندر جناح فنربخشة وخليل درويش أوجلو مهاجم جالاتاسراي.

ويظهر الموهبة الشاب أردا جولر جناح ريال مدريد صاحب الـ 18 عاما وكذلك كينان يلديز مهاجم يوفنتوس صاحب الـ 19 عاما في القائمة.

وجاءت قائمة تركيا النهائية

حراسة المرمى: ألتاي باييندير (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ميرت جونوك (بيشكتاش) – أجورشان شاكير (طرابوزن سبور)

الدفاع: ميرت مولدور – زكي شيليك (روما الإيطالي) – عبد الكريم بارداكوي (جالاتاسراي) – أحمتشان كابلان (أياكس الهولندي) – ميري ديميرال (أهلي جدة السعودي) – ساميت أكايدين (باناثينايكوس اليوناني) – فريدي كاديجلو (فنربخشة)

الوسط: هاكان تشالهان أوجلو (إنتر الإيطالي) – إسماعيل يوكسيك (فنربخشة) – كان أيهان (جالاتاسراي) – أوكاي يوكوسلو (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) – أوركان كوتشكو (بنفيكا البرتغالي) – صالح أوزشان (بوروسيا دورتموند الألماني)

الهجوم: إرفان قهوجي (فنربخشة) – يونس أكاجون (ليستر سيتي الإنجليزي) – كينان يلديز (يوفنتوس الإيطالي) – كريم أكتوركوجلو (جالاتاسراي) – أردا جولر (ريال مدريد الإسباني) – برايس ألبير يلماز (جالاتاسراي) – بيتراج يليدريم (رين الفرنسي) – شينك توسون (بيشكتاش) – ساميح كليكوسي (بيشكتاش) – يوسف يازيتشي (ليل الفرنسي)

ويبدأ منتخب تركيا مشواره في اليورو يوم 18 يونيو المقبل بلقاء جورجيا.

ويستعد المنتخب بخوض مواجهة ودية ضد بولندا بعدما تعادل منذ أيام مع إيطاليا سلبيا استعدادا للبطولة الأوروبية.

يورو 2024 قائمة تركيا
نرشح لكم
ألمانيا تقلب تأخرها لفوز على اليونان استعدادا لـ يورو 2024 لا فوز في ويمبلي مجددا.. إنجلترا تسقط أمام أيسلندا استعدادا لـ يورو 2024 يورو 2024 - ماركوس سينا.. الذي لا يُحب الطرق المعقدة يورو 2024 – 3 استبعادات وغياب ألابا في قائمة النمسا النهائية يورو 2024 - قائمة سلوفينيا النهائية.. إيليشيتش على رأس الخيارات وانضمام أوبلاك وسيسكو يورو 2024 – استبعاد وحيد في قائمة ألمانيا النهائية جاء ليعوض إبراهيموفيتش وخاض حربا بعد نهايتها.. من هو خاريستياس بطل يورو 2004 يورو 2024 – قائمة إسبانيا النهائية.. تواجد لامين وغياب كوبارسي ولورينتي
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - بهدف مابولولو.. أنجولا تهزم إسواتيني وترتقي للوصافة وراء ليبيا ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - بصناعة براهيم دياز.. المغرب يهزم زامبيا بصعوبة ويتصدر المجموعة ساعة | الوطن العربي
الرياضية: اتحاد جدة يستقر على رحيل جاياردو ساعة | سعودي في الجول
تركي آل الشيخ يكشف خطة ضخمة لتطوير ملعب الهلال.. وحقيقة الإيجار المرتفع 2 ساعة | سعودي في الجول
تصفيات كأس العالم – كوت ديفوار تفوز على الجابون وتحقق العلامة الكاملة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ألمانيا تقلب تأخرها لفوز على اليونان استعدادا لـ يورو 2024 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - لا يفيد أحد.. تعادل نيجيريا مع جنوب إفريقيا بمشاركة بيرسي تاو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
لا فوز في ويمبلي مجددا.. إنجلترا تسقط أمام أيسلندا استعدادا لـ يورو 2024 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني