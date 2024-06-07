إبراهيم حسن: إمام أخبرني عدم قصده الإساءة لـ طارق سليمان.. وصلاح يشعر بالراحة

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن إمام عاشور لاعب الوسط أخبره بعدم قصده الإساءة إلى طارق سليمان مدرب المنتخب.

وقال إبراهيم حسن عبر أون تايم سبورتس 2: "حدثت مبالغات في لقطة إمام عاشور وطارق سليمان، أي شخص لعب كرة القدم سيعلم أن لم يكن هناك قصد فيما فعله إمام".

وأضاف "اللاعب أثناء خروجه كان يفكر في إمكانية خوضه المباراة التالية بسبب الإجهاد الذي كان يشعر به".

وتابع "جلست مع إمام وقال لي إنه لم يقصد نهائيا الإساءة إلى طارق سليمان".

وأكمل "إمام يشعر بخير وسيستطيع اللعب بشكل طبيعي في المباراة المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "تفاعل محمد صلاح مع الجماهير عقب المباراة تدل على شعوره بالراحة فنيا ونفسيا، وأتمنى استمرار تلك الراحة والحالة".

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو في استاد القاهرة مساء أمس الخميس بهدفين لهدف في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتسع نقاط يليه غينيا بيساو بخمس نقاط.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة.