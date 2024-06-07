اسكواش - هيمنة للسيدات.. سداسي مصري في نصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 23:15

كتب : FilGoal

نور الطيب - اسكواش

تأهل سداسي مصري إلى نصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش رجال وسيدات.

وهيمنت السيدات على المربع الذهبي للبطولة، فيما تأهل ثنائي مصري للمربع الذهبي في منافسات الرجال.

ويحمل الثنائي علي فرج ونور الشربيني لقب بطولة بريطانيا بالنسخة الماضية.

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وتقام منافسات البطولة بمدينة برمينجهام الإنجليزية.

رجال

تأهل الويلزي جويل ماكين على حساب البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1.

وانتصر النيوزيلاندي بول كول على الماليزي إيان يوو نج بنتيجة 3-0.

وفاز علي فرج لاعب وادي دجلة على مازن هشام بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-7 و11-5 و11-5.

وفي آخر مباريات المرحلة انتصر مصطفى عسل على الأمريكي تيموتي برونهيل بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-5 و11-9 و11-7.

سيدات

تأهلت نور الطيب لنصف النهائي بالفوز على سلمى هاني بنتيجة 3-2.

وجاءت نتائج الأشواط: 7-11 و6-11 و11-6 و11-3 و11-9.

وانتصر نور الشربيني على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3 و11-8 و8-11 و11-5.

وفازت هانيا الحمامي على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-6 و11-7 و11-9.

Hania El Hammamy and Tinne Gilis in action at the British Open.

وأكلمت نوران جوهر أضلاع المربع الذهبي المصري بالفوز على الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-8 و11-1 و11-4.

Nouran Gohar in action at the British Open.

وستقام مباريات نصف النهائي غدا السبت.

رجال

مصطفى عسل × بول كول

علي فرج × جويل ماكين

سيدات

نور الشربيني × نور الطيب

نوران جوهر × هانيا الحمامي

اسكواش بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش
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