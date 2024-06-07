بهدف بالركبة.. مصر الأولمبي ينتصر على كوت ديفوار وديا

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا على منافسه كوت ديفوار بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما.

وسجل هدف الفراعنة الوحيد مصطفى سعد في الدقيقة السابعة.

وتعتبر هذه هي المباراة الأولى بين مصر وكوت ديفوار، إذ من المقرر أن تجمعهما مباراة أخرى.

وسيكون موعد اللقاء الآخر يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة.

ويقام المعسكر فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعدادات للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء هدف مصطفى سعد بعدما ارتطمت الكرة في ركبته وسكنت الشباك.

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اوعى تغلط قدامه ده🤩🤩.. ميسي يستغل خطأ دفاع كوت ديفوار ويسجل هدف التقدم للمنتخب الأولمبي ⚽💥 pic.twitter.com/oLfu0eT1OM — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 7, 2024

وسدد محمود صابر كرة صاروخية ضربت القائم في الدقيقة 14.

وتراجع الفراعنة نسبيا في الشوط الثاني وترك الكرة لمنتخب كوت ديفوار.

وبدأ روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي بثلاثي هجومي.

وكان التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبد المجيد – كريم الدبيس

خط الوسط: محمود جهاد – محمود صابر – محمد شحاتة

خط الهجوم: مصطفى سعد – أسامة فيصل – بلال مظهر