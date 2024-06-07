كرة سلة - الاتحاد يحسم المباراة الأولى بفوز مثير على الأهلي في نهائي دوري السوبر

تغلب الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 71-69 في المباراة الأولى لسلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

انتهى الربع الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 18-11.

وفي الربع الثاني استمر تفوق الأحمر ولكن بنتيجة أقل، هي 36-32.

واستمر تقلص الفارق حيث انتهى الربع الثالث بتقدم الأهلي 52-50.

في الربع الأخير انتزع الاتحاد التقدم بنتيجة 53-52، ووسع زعيم الثغر الفارق إلى 62-54.

وتمكن الأهلي من التعادل عند 64-64، وتبادل الفريقان المقاعد وتكررت التعادلات وصولا إلى 69-69.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة تقدم الاتحاد 71-69، ثم طالب الأهلي بمخالفة في آخر لحظة ليعود الحكم لمراجعة تقنية الفيديو، وانتهت المباراة.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المصري للمحترفين لكرة السلة في سلسلة تمتد لـ5 مباريات.

ويتوج بالدوري الفائز بـ3 مباريات من سلسلة نهائي الدوري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري من الموسم الماضي، بينما فاز الاتحاد السكندري الموسم الحالي بلقب كأس مصر.

وتأهل الأهلي لنهائي الدوري بعد تخطي الزمالك في نصف النهائي، بينما وصل الاتحاد للنهائي بالتغلب على سبورتنج.

ويدير المباريات كل من اللاتفي جاتيس سالينز الذي تواجد والذي سبق له المشاركة في كأس العالم 2023 ويورو 2024.

ويتواجد أيضا مواطنه مارتنز كوسلوفيسكيس الذي أدار مباريات في كأس العالم 2023 وسيتواجد في أولمبياد 2024.

والحكم الثالث هو روبيرتو فاسكيز من بويرتوريكو والذي سبق له المشاركة في كأس العالم 2023 وسيتواجد أيضا بالأولمبياد.