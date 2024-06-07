كرة سلة - الاتحاد يحسم المباراة الأولى بفوز مثير على الأهلي في نهائي دوري السوبر

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 22:21

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري × الأهلي - كرة سلة

تغلب الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 71-69 في المباراة الأولى لسلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

انتهى الربع الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 18-11.

وفي الربع الثاني استمر تفوق الأحمر ولكن بنتيجة أقل، هي 36-32.

أخبار متعلقة:
سلة - الإعلان عن طاقم التحكيم الأجنبي لإدارة سلسلة نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد كرة سلة - الكشف عن عدد الحضور الجماهيري لنهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي كرة سلة - بطل جديد لـ BAL.. بترو دي لواندا الأنجولي يتوج باللقب على حساب أهلي بنغازي كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب دوري السوبر بالفوز على سبورتنج

واستمر تقلص الفارق حيث انتهى الربع الثالث بتقدم الأهلي 52-50.

في الربع الأخير انتزع الاتحاد التقدم بنتيجة 53-52، ووسع زعيم الثغر الفارق إلى 62-54.

وتمكن الأهلي من التعادل عند 64-64، وتبادل الفريقان المقاعد وتكررت التعادلات وصولا إلى 69-69.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة تقدم الاتحاد 71-69، ثم طالب الأهلي بمخالفة في آخر لحظة ليعود الحكم لمراجعة تقنية الفيديو، وانتهت المباراة.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المصري للمحترفين لكرة السلة في سلسلة تمتد لـ5 مباريات.

ويتوج بالدوري الفائز بـ3 مباريات من سلسلة نهائي الدوري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري من الموسم الماضي، بينما فاز الاتحاد السكندري الموسم الحالي بلقب كأس مصر.

وتأهل الأهلي لنهائي الدوري بعد تخطي الزمالك في نصف النهائي، بينما وصل الاتحاد للنهائي بالتغلب على سبورتنج.

ويدير المباريات كل من اللاتفي جاتيس سالينز الذي تواجد والذي سبق له المشاركة في كأس العالم 2023 ويورو 2024.

ويتواجد أيضا مواطنه مارتنز كوسلوفيسكيس الذي أدار مباريات في كأس العالم 2023 وسيتواجد في أولمبياد 2024.

والحكم الثالث هو روبيرتو فاسكيز من بويرتوريكو والذي سبق له المشاركة في كأس العالم 2023 وسيتواجد أيضا بالأولمبياد.

الأهلي كرة سلة الاتحاد كرة سلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة
نرشح لكم
انتهت كرة سلة - الاتحاد (71)-(69) الأهلي.. نهائي دوري السوبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-6-2024 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي والاتحاد.. مصر الأولمبي والتصفيات خدمة في الجول - طرح تذاكر الاتحاد ضد الأهلي في نهائي دوري السلة سلة - الإعلان عن طاقم التحكيم الأجنبي لإدارة سلسلة نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد كرة سلة - الكشف عن عدد الحضور الجماهيري لنهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي كرة سلة - بطل جديد لـ BAL.. بترو دي لواندا الأنجولي يتوج باللقب على حساب أهلي بنغازي كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب دوري السوبر بالفوز على سبورتنج بعد موافقة الأهلي على طلب الاتحاد.. نقل ملعب نهائي دوري السوبر للمحترفين
أخر الأخبار
الركراكي: انفعال زياش والنصيري بعد استبدالهما أمر إيجابي.. ولم أفهم سبب التراخي دقيقة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات السبت 8 يونيو – تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم.. والبرتغال ضد كرواتيا 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - بهدف مابولولو.. أنجولا تهزم إسواتيني وترتقي للوصافة وراء ليبيا 10 ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - بصناعة براهيم دياز.. المغرب يهزم زامبيا بصعوبة ويتصدر المجموعة 10 ساعة | الوطن العربي
الرياضية: اتحاد جدة يستقر على رحيل جاياردو 10 ساعة | سعودي في الجول
تركي آل الشيخ يكشف خطة ضخمة لتطوير ملعب الهلال.. وحقيقة الإيجار المرتفع 10 ساعة | سعودي في الجول
تصفيات كأس العالم – كوت ديفوار تفوز على الجابون وتحقق العلامة الكاملة 11 ساعة | الكرة الإفريقية
ألمانيا تقلب تأخرها لفوز على اليونان استعدادا لـ يورو 2024 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 3 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 4 بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني