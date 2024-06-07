مران الأهلي - تركيز على الجزء البدني بعد نهاية الراحة

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 22:10

كتب : حسام نور الدين

أفشة - الأهلي

استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وحصل اللاعبون على راحة حصل أمس، وفقا للبرنامج التدريبي الذي يؤديه لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

وركز الجهاز الفني على الجزء البدني في مران اليوم.

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وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم لمدة 15 دقيقة، ثم واصل الفريق برنامجه التدريبي على ملعب التتش والذي اشتمل على تقسيمة الكرة.

وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهات الدوري الممتاز، والتي تبدأ بمواجهة فاركو يوم 14 يونيو الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

ويلتقي الأهلي مع فاركو يوم الجمعة المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 11.

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