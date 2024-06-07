الصفقة الأولى لأبطال ألمانيا.. ليفركوزن يتعاقد مع مدافع رين

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

جيانويل بيلوسيان

أعلن نادي باير ليفركوزن الصفقة الأولى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالتعاقد مع جانويل بيلوسيان مدافع رين.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن التعاقد مع المدافع الفرنسي جاء مقابل 15 مليون يورو.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مع باير حتى عام 2029.

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ويلعب بيلوسيان لمنتخب فرنسا تحت 21 عاما، وتعتبر أصول اللاعب من جواديلوب وولد هناك أيضا.

وتبلغ القيمة المالية لبوليسيان 10 ملايين يورو حسب موقع ترانسفير ماركت، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2025.

ولم يلعب بيلوسيان في أي فريق خلال مسيرته إلا في رين، ولذلك يعتبر هذا هو الانتقال الأول له.

وجاء اختيار تشابي ألونسو المدير الفني للفريق بأن يدعم مركز الدفاع.

لكن لن يكون مركز الدفاع هو الوحيد الذي يريد دعمه المدرب الإسباني.

ودخل ليفركوزن في مفاوضات مع أليكس جارسيا لاعب وسط جيرونا والذي ينافسه وست هام بمدربه الإسباني جوليان لوبيتيجي.

وحصل ليفركوزن على بطولة الدوري الألماني في الموسم المنقضي تحت قيادة ألونسو، واختار المدرب الباسكي الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

الدوري الألماني جانويل بيلوسيان باير ليفركوزن تشابي ألونسو
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