مران منتخب - جلسات استشفاء وجمل فنية استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

استأنف منتخب مصر بقيادة حسام حسن في الرابعة عصر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة غينيا بيساو.

ويستعد منتخب مصر للقاء غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض اللاعبون الذين شاركو في مباراة أمس تدريبات جرى حول الملعب لمدة 10 دقائق ثم إجراء جلسات استشفاء.

بينما أدي باقي اللاعبين تدريباتهم والتي شهدت جمل فنية ثم تقسيمة.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 وابتعد في صدارة المجموعة بعد مرور 3 جولات.

ويتصدر الفراعنة الترتيب برصيد 9 نقاط يليه غينيا بيساو برصيد 5 نقاط ثم بوركينا فاسو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويأتي منتخب سيراليون في المركز الرابع برصيد 4 نقاط ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد نقطتين ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بدون رصيد.

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