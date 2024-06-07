الزمالك يتعادل وديا مع البنك الأهلي في مباراة الـ 6 أهداف

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 21:36

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - البنك الأهلي - ودي

تعادل الزمالك مع البنك الأهلي وديا بنتيجة 3-3 في مباراة أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمود الشناوي وعمر جابر وعبد الرحمن علي ومصطفى الزناري وسيد عبد الله ونبيل عماد و محمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو"ومصطفى شلبي ويوسف أوباما وناصر منسي.

تقدم البنك الأهلي بهدف لمحمد هلال من علامة الجزاء في الدقيقة 3.

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وفي الدقيقة 6 شارك بالسيد الغديري بدلا من مصطفى الزناري بعد تعرض الأخير للإصابة، وألغى الحكم هدفا للأبيض سجله نبيل عماد في الدقيقة الثالثة عشرة بداعي التسلل.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية لتسجيل هدف التعادل وأهدر نبيل عماد فرصة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30 بعدما تابع عرضية من الجبهة اليسرى وحولها بجوار القائم الأيمن للحارس.

وكثف الزمالك محاولاته الهجومية للتعديل حتى سجل محمد أشرف "روقا هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 43 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: عمر عبد العزيز، ومحمد عاطف والسيد الغديري وعبد الرحمن علي وأيمن الجزار وسيف فاروق جعفر ومحمد أشرف"روقا" ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي.

وسجل في الدقيقة 55 يوسف أوباما في الهدف الثاني للأبيض بعدما تلقى تمريرة مصطفى شلبي داخل منطقة جزاء البنك الأهلي قابلها بتسديدة مباشرة على يمين الحارس.

وشارك في الدقيقة 60 كل من طارق علاء ومازن عادل ومحمد سامح وحازم أسامة بدلاً من محمد أشرف " روقا" ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسيد عبد الله "نيمار".

وأدرك في الدقيقة 67 محمود قاعود من تسجيل هدف التعادل للبنك للأهلي من رأسية سكنت على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 70 دفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد عبد الرحيم إيشو مجددا بدلا من محمد عاطف.

وفي الدقيقة 71 تمكن إسحاق يعقوبو لاعب البنك الأهلي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأعاد حازم أسامة التعادل مجددا بهدف للزمالك في الدقيقة 84 نجح من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار الحارس .

وتوالت محاولات الزمالك في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف الفوز لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثية لكل فريق .

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