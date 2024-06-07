طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثنائي الفريق

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 21:29

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى الزناري - الزمالك ضد الإسماعيلي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد عاطف.

محمد عاطف

النادي : الزمالك

مصطفى الزناري

النادي : الزمالك

الزمالك

وخاض الزمالك مباراة ودية مع البنك الأهلي وانتهت بالتعادل 3-3.

وقال أسامة عبر المركز الإعلامي للنادي: "مصطفى الزناري تعرض لإجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة البنك الأهلي الودية أمس".

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وأضاف "الجهاز الطبي فضل عدم المجازفة باللاعب وتم استبداله على الفور".

وأتم "محمد عاطف تعرض للإصابة بكدمة في الركبة وحالته مطمئنة".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الجولة 12 يوم الجمعة المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

الزمالك محمد أسامة مصطفى الزناري محمد عاطف
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