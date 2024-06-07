طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثنائي الفريق
الجمعة، 07 يونيو 2024 - 21:29
كتب : أحمد شوقي صلاح
كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد عاطف.
محمد عاطف
النادي : الزمالك
مصطفى الزناري
النادي : الزمالك
وخاض الزمالك مباراة ودية مع البنك الأهلي وانتهت بالتعادل 3-3.
وقال أسامة عبر المركز الإعلامي للنادي: "مصطفى الزناري تعرض لإجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة البنك الأهلي الودية أمس".
وأضاف "الجهاز الطبي فضل عدم المجازفة باللاعب وتم استبداله على الفور".
وأتم "محمد عاطف تعرض للإصابة بكدمة في الركبة وحالته مطمئنة".
ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الجولة 12 يوم الجمعة المقبل.
ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.
نرشح لكم
مران الأهلي - تركيز على الجزء البدني بعد نهاية الراحة طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين مصدر مقرب من عواد لـ في الجول: عرض تركي وآخر سعودي لضمه أحمد سليمان: يجب إلغاء الدوري من أجل منتخب مصر محترفو الدوري - ماييلي يخطف نقطة أمام السنغال.. ودودو ينصر بنين بتصفيات المونديال عبد الرحمن مجدي: ظُلمت في مشكلة الأولمبياد.. والأهلي سيتوج بالدوري وأنتقل للنادي الأكثر بطولات بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني في الجول يكشف تفاصيل عودة أفشة لمران الأهلي.. تدخل حل الأزمة