للخطى على سير جيرونا؟ باليرمو يعلن تعيين ديونيزي مدربا للفريق

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 21:06

كتب : FilGoal

أليسيو ديونيزي

أعلن نادي باليرمو تعيين أليسيو ديونيزي كمدرب للفريق بداية من الموسم المقبل.

ويمتد عقد مدرب ساسولو السابق إلى عام 2026.

ويعد نادي الجنوب الإيطالي أحد الأندية التي تمتلكها مجموعة سيتي الرياضية.

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وتمتلك مجموعة سيتي الرياضية العديد من الأندية أبرزها مانشستر سيتي وجيرونا في إسبانيا.

وتسعى المجموعة الإماراتية إلى وضع باليرمو على نفس خطى جيرونا الذي يشهد تطورا كبيرا في كل موسم.

وجاء أفضل مواسم الفريق بعدما احتل المركز الثالث في الموسم المنقضي تحت قيادة ميتشيل.

وكان باليرمو قد واجه أزمة كبيرة قبل استحواذ المجموعة الإماراتية عليه، إذ تعرض للإفلاس واضطر للبدء من دوري الهواة.

وتغير الأمر كليا بعد شراء سيتي جروب النادي، فأصبح النادي مستقر ماليا وعم النظام في الإدارة على خطى جيرونا ومانشستر سيتي على سبيل المثال.

وقدم النادي الشكر لميكيلي مينياني الذي أعاد الفريق لدوري الدرجة الأولى الإيطالية بعد التأهل من الدرجة الثانية الموسم الماضي.

أليسيو ديونيزي الدوري الإيطالي باليرمو مانشستر سيتي جيرونا
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