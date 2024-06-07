انتهت ودي - مصر الأولمبي (1)-(0) كوت ديفوار.. فوز الفراعنة

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 20:47

كتب : FilGoal

عمر فايد - مصر الأولمبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمباراة الودية بين منتخب مصر الأولمبي ضد منافسه كون ديفوار.

ويقام معسكر الفراعنة فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعدادات للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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انتهت

ق 80: مباراة متوازنة

ق 58: تراجع منتخب مصر للدفاع وترك الكرة لمنتخب كوت ديفوار.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 14: تسديدة صاروخية في القائم من محمود صابر.

ق 7: جوووول مصطفى سعد بعدما ارتطمت الكرة في ركبته وسكنت الشباك.

بداية المباراة

مصر الأولمبي كوت ديفوار الأولمبي بلال مظهر روجيريو ميكالي
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