ساري: هذا أكبر خطأ في مسيرتي.. وأريد العودة للتدريب سريعا لكن الأمر صعب

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 20:42

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري - لاتسيو

اعترف ماوريسيو ساري المدير الفني الإيطالي بأكبر خطأ فعله في مسيرته التدريبية.

وقدم المدرب الإيطالي من تدريب لاتسيو استقالته في مارس الماضي بعد تدهور النتائج.

وقال المدرب الإيطالي لشبكة سكاي سبورت: "الخطأ الأكبر في مسيرتي هو ترك تشيلسي".

أخبار متعلقة:
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين يورو 2024 – 3 استبعادات وغياب ألابا في قائمة النمسا النهائية يورو 2024 - قائمة سلوفينيا النهائية.. إيليشيتش على رأس الخيارات وانضمام أوبلاك وسيسكو تشكيل مصر الأولمبي - ثلاثي هجومي يقود الفراعنة ضد كوت ديفوار

وأضاف "كان هناك أساس جيد للبقاء هناك والاستمرار في النادي، لقد ارتكبت خطأً كبيرًا في تلك اللحظة".

وأكمل "لقد فزنا بالدوري الأوروبي، كان المشروع رائعا لكنني أردت العودة إلى إيطاليا، لسوء الحظ".

وتابع "كان لدي اتصال مع إشبيلية لكن خططنا كانت مختلفة، لذلك انهارت المحادثات".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد العودة للتدريب في أقرب وقت ممكن، الأمر صعب الآن، ليس لدي سوى عروض من الخارج ولكن من الصعب علي أن أتقبل ذلك".

وحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير فإن المدرب التوسكاني قد رفض عرضا من باناثينايكوس من قبل مفضلا الاستمرار في إيطاليا.

واهتم نادي ليستر سيتي منذ فترة بالتعاقد مع ساري ليعوض رحيل إنزو ماريسكا إلى تشيلسي، إلا أنه فضل الانتظار للعروض الإيطالية.

وتولى ساري تدريب تشيلسي من قبل في الدوري الإنجليزي وتوج بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019.

وتوج ساري أيضا ببطولة الدوري الإيطالي في موسم 2019-2020 مع يوفنتوس.

الدوري الإنجليزي تشيلسي ماوريسيو ساري لاتسيو
نرشح لكم
الصفقة الأولى لأبطال ألمانيا.. ليفركوزن يتعاقد مع مدافع رين للخطى على سير جيرونا؟ باليرمو يعلن تعيين ديونيزي مدربا للفريق يورو 2024 – 3 استبعادات وغياب ألابا في قائمة النمسا النهائية يورو 2024 - قائمة سلوفينيا النهائية.. إيليشيتش على رأس الخيارات وانضمام أوبلاك وسيسكو يورو 2024 – استبعاد وحيد في قائمة ألمانيا النهائية كروس: سأعتزل الكرة لهذا السبب.. والناس تجاملني جاء ليعوض إبراهيموفيتش وخاض حربا بعد نهايتها.. من هو خاريستياس بطل يورو 2004 يورو 2024 – قائمة إسبانيا النهائية.. تواجد لامين وغياب كوبارسي ولورينتي
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: إمام أخبرني عدم قصده الإساءة لـ طارق سليمان.. وصلاح يشعر بالراحة دقيقة | منتخب مصر
اسكواش - هيمنة للسيدات.. سداسي مصري في نصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة 19 دقيقة | رياضات أخرى
بهدف بالركبة.. مصر الأولمبي ينتصر على كوت ديفوار وديا 30 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - الاتحاد يحسم المباراة الأولى بفوز مثير على الأهلي في نهائي دوري السوبر ساعة | كرة سلة
مران الأهلي - تركيز على الجزء البدني بعد نهاية الراحة ساعة | الدوري المصري
الصفقة الأولى لأبطال ألمانيا.. ليفركوزن يتعاقد مع مدافع رين ساعة | ميركاتو
مران منتخب - جلسات استشفاء وجمل فنية استعدادا لمواجهة غينيا بيساو ساعة | منتخب مصر
يورو 2024 - ماركوس سينا.. الذي لا يُحب الطرق المعقدة ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني