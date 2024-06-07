ساري: هذا أكبر خطأ في مسيرتي.. وأريد العودة للتدريب سريعا لكن الأمر صعب

اعترف ماوريسيو ساري المدير الفني الإيطالي بأكبر خطأ فعله في مسيرته التدريبية.

وقدم المدرب الإيطالي من تدريب لاتسيو استقالته في مارس الماضي بعد تدهور النتائج.

وقال المدرب الإيطالي لشبكة سكاي سبورت: "الخطأ الأكبر في مسيرتي هو ترك تشيلسي".

وأضاف "كان هناك أساس جيد للبقاء هناك والاستمرار في النادي، لقد ارتكبت خطأً كبيرًا في تلك اللحظة".

وأكمل "لقد فزنا بالدوري الأوروبي، كان المشروع رائعا لكنني أردت العودة إلى إيطاليا، لسوء الحظ".

وتابع "كان لدي اتصال مع إشبيلية لكن خططنا كانت مختلفة، لذلك انهارت المحادثات".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد العودة للتدريب في أقرب وقت ممكن، الأمر صعب الآن، ليس لدي سوى عروض من الخارج ولكن من الصعب علي أن أتقبل ذلك".

وحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير فإن المدرب التوسكاني قد رفض عرضا من باناثينايكوس من قبل مفضلا الاستمرار في إيطاليا.

واهتم نادي ليستر سيتي منذ فترة بالتعاقد مع ساري ليعوض رحيل إنزو ماريسكا إلى تشيلسي، إلا أنه فضل الانتظار للعروض الإيطالية.

وتولى ساري تدريب تشيلسي من قبل في الدوري الإنجليزي وتوج بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019.

وتوج ساري أيضا ببطولة الدوري الإيطالي في موسم 2019-2020 مع يوفنتوس.