يورو 2024 – 3 استبعادات وغياب ألابا في قائمة النمسا النهائية

أعلن رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا القائمة النهائية للفريق المشارك في بطولة يورو 2024.

وتنطلق بطولة يورو 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل إلى 14 يوليو.

ويغيب ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد عن القائمة بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

ويغيب ألابا عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتم استبعاد 3 لاعبين وهم توبياس لافال حارس مرمى لانس الفرنسي، وشتيفان لاينر لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وتييرنو بايو لاعب فولفسبورج الألماني.

وجاءت قائمة النمسا كالآتي:

حراسة المرمى: نيكلاس هيدل (رابيد فيينا النمساوي) - هاينس ليندنر (اونيون سانت جيلواز البلجيكي) - باتريك بينتس (بروندبي الدنماركي).

الدفاع: فلافيوس دانيليوك (ريد بول سالزبورج النمساوي) - كيفن دانسو (لانس الفرنسي) - فيليب لاينهارت (فرايبورج الألماني) - فيليب مويني (ماينز الألماني) - شتيفان بوش (بولونيا الإيطالي) - ليوبولد كيرفيلد (رابيد فيينا النمساوي) - جيرنوت تراونر (فينورد الهولندي) - ماكسيميليان فوبر (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني).

الوسط: كريستوف باومجارتنر (لايبزيج الألماني) - فلوريان جريليتش (هوفنهايم الألماني) - ماركو جرول (رابيد فيينا النمساوي) - فلوريان كاينس (كولن الألماني) - كونراد لايمر (بايرن ميونيخ الألماني) - ألكسندر براس (ستورم جراس النمساوي) - مارسيل سابيتسر (بوروسيا دورتموند الألماني) - رومانو شميت (فيردر بريمن الألماني) - ماتياس سيدل (رابيد فيينا النمساوي) - نيكولاس سيفالد (لايبزيج الألماني) - باتريك فيمر (فولفسبورج الألماني).

الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي) - ماكسيميليان إنتروب (هارتبيرج النمساوي) - مايكل جريجوريتش (فرايبورج الألماني) - أندرياس فيمان (وست بروميتش الإنجليزي).

ويقع منتخب النمسا في المجموعة الرابعة من أمم أوروبا 2024.

وتضم المجموعة بجانب النمسا كل من هولندا وبولندا وفرنسا.