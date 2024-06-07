انتهت كرة سلة - الاتحاد (71)-(69) الأهلي.. نهائي دوري السوبر
الجمعة، 07 يونيو 2024 - 20:04
كتب : FilGoal
تغطية المباراة الأولى لنهائي دوري السوبر بين الاتحاد السكندري والأهلي.
يقام النهائي بنظام best of 5.
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نهاية المباراة: الاتحاد 71-69 الأهلي
71-69 للاتحاد.. والكرة مع الأهلي في اللحظة الأخيرة
69-69
67-67
67-66 للاتحاد
64-64
64-59 للاتحاد
62-54 للاتحاد
53-52 للاتحاد
52-52.. تعادل مع انطلاق الربع الأخير
نهاية الربع الثالث: الاتحاد 50-52 الأهلي
47-46 للأهلي هذه المرة
46-45
46-43 للاتحاد
43-41 للاتحاد.. زعيم الثغر يتقدم
نهاية الربع الثاني: الاتحاد 32-36 الأهلي
34-30
29-23
27-18 للأهلي
نهاية الربع الأول: الاتحاد 11-18 الأهلي
18-11
12-9 للأهلي
بداية المباراة
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