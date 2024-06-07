يورو 2024 - قائمة سلوفينيا النهائية.. إيليشيتش على رأس الخيارات وانضمام أوبلاك وسيسكو

تواجد المخضرم يوسيب إيليشيتش في قائمة سلوفينيا النهائية المشاركة في يورو 2024، بالإضافة للحارس يان أوبلاك والمهاجم بنجامين سيسكو.

وعاد إيليشيتش لأول مرة لقائمة منتخب بلاده بعد غياب دام 3 سنوات، وسجل هدفا في المباراة الودية الأخيرة ضد أرمينيا.

واستبعد ماتياس كيك المدير الفني كل من: ماتفيز فيدوفشيك (أولمبيك ليليبوينا السلوفاكي) - ميها داجشك (فنربخشة التركي) - لوكا زاهوفيتش (بوجون البولندي) - زان زاليتيل (تساليه السلوفيني).

وجاءت قائمة سلوفينيا النهائية

حراسة المرمى: يان أوبلاك (أتليتكو مدريد الإسباني) – فيد بيليتش (أبويل نيقوسيا القبرصي) – إيجور فيكيتش (فيجيلي الدنماركي).

الدفاع: جيري بالكوفيتش (ألانيا سبور التركي) – جاكا بيجول (أودينيزي الإيطالي) – ميها بلازيتش (ليخ بوزنان البولندي) – دافيد بيركالو (أورلاندو سيتي الأمريكي) – فانيا دركوسيتش (سوتشي الروسي) – إريك زانشا (جورنيك البولندي) – زان كاريشينك (فيبورج الدنماركي) – بيتار ستويانوفيتش (سامبدوريا الإيطالي).

الوسط: تيمي ماكس إليسنك (أولمبيك ليليبوينا السلوفاكي) – آدم جينزدا-شيرين (باناثينيكوس اليوناني) – جون جورينيك ستانكوفيتش (شتورم جراتس النمساوي) – تومي هورفات (شتورم جراتس النمساوي) – ياسمين كورتيتش (سودتيرول الإيطالي) – ساندي لوفريتش (أودينيزي الإيطالي) – بنجامين فيربيتش (باناثينيكوس اليوناني) – أدريان زيلزكوفيتش (سبارتاك ترنافا السلوفيني) – نينو جيزيلي (بودوجليمت النرويجي)

الهجوم: زان شالير (لوجانو السويسري) – يوسيب إيليشيتش (ماريبور السلوفيني) – يان مالكار (بيزا الإيطالي) – بنجامين سيسكو (لايبزج النمساوي) – أندراز سبورار (باناثينيكوس اليوناني) – زان فيبوتنيك (بوردو الفرنسي).

يتواجد منتخب سلوفينيا في المجموعة الثالثة رفقة الدنمارك وصربيا وإنجلترا.

ويستعد المنتخب السلوفيني لمواجهة أرمينيا وبلغاريا وديا في 4 و8 يونيو المقبل.

ويعود منتخب سلوفينيا للمشاركة في اليورو لأول مرة منذ 2000 حيث خسر مبارياته الثلاث حينها بدور المجموعات.