تشكيل مصر الأولمبي - ثلاثي هجومي يقود الفراعنة ضد كوت ديفوار

أعلن روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه كوت ديفوار في المباراة الودية التي ستجمعهما بعد قليل.

ويهاجم المدرب البرازيلي بثلاثي مكون من مصطفى سعد وأسامة فيصل وبلال مظهر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبد المجيد – كريم الدبيس

خط الوسط: محمود جهاد – محمود صابر – محمد شحاتة

خط الهجوم: مصطفى سعد – أسامة فيصل – بلال مظهر

ويقام المعسكر فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعدادات للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة.

وخسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز على نظيره العراقي برباعية دون رد.