طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

أعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال مشاركته مع منتخب فلسطين.

وشارك أبو علي لأول مرة بقميص منتخب فلسطين في التعادل السلبي مع لبنان أمس.

وقال طبيب الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم خلال مشاركته مع منتخب فلسطين ضد لبنان".

وأكمل "يجري اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة غيابه والبرنامج التأهيلي الخاص به".

وأتم مشددا "نتواصل بشكل مستمر مع الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين ووسام أبو علي منذ انتهاء مباراة منتخب فلسطين ولبنان، التي أقيمت أمس عقب شكوى اللاعب من وجود إصابة".

وشهدت المباراة مشاركة مهاجم الأهلي وسام أبو علي فيها قبل خروجه في الثواني الأخيرة من اللقاء.

ويتصدر منتخب أستراليا المجموعة التاسعة بـ15 نقطة ويليه فلسطين بثماني نقاط.

فيما يأتي منتخب لبنان ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا بنجلاديش بنقطة وحيدة.

بتلك النتائج ضمن منتخبا أستراليا وفلسطين التأهل إلى كأس آسيا معا كما وصلا للمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

فيما انتقل منتخب لبنان لخوض تصفيات المؤهلة لكأس آسيا ويغيب عن المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم.