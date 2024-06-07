دورة الترقي - حرس الحدود يبتعد في الصدارة.. والترسانة يتفوق على سبورتنج بثلاثية

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

الترسانة

ابتعد حرس الحدود في صدارة دورة الترقي الرباعية المؤهلة لـ الدوري المصري الممتاز بالفوز على منتخب السويس، فيما حقق الترسانة فوزا كبيرا بثلاثية على سبورتنج ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وفي استاد حرس الحدود فاز أصحاب الأرض بهدف إسلام سمير في الدقيقة 16 برأسية بعد عرضية متقنة من خالد سامي.

وفي الشوط الثاني أهدر لاعبو منتخب السويس عدة فرص كادت كفيلة على الأقل بخطف نقطة.

أخبار متعلقة:
انتهت دورة الترقي – الترسانة (3)-(0) سبورتنج.. الحرس (1)-(0) السويس دورة الترقي - تعادلان وإصابة في الجولة الثانية نحو الممتاز انتهت في دورة الترقي - الحدود (0)-(0) سبورتنج والسويس (0)-(0) الترسانة دورة الترقي – انتصار مثير لحرس الحدود على الترسانة.. وسبورتنج يسقط منتخب السويس

ورفع حرس الحدود رصيده لـ 7 نقاط في صدارة المجموعة.

بينما تذيل منتخب السويس ترتيب المجموعة برصيد نقطة.

وفي استاد الترسانة فاز الشواكيش بثلاثية دون مقابل على سبورتنج.

تقدم أجوستين أوتو بهدف في الدقيقة 41 من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وأضاف ميدو شلاطة الهدف الثاني للشواكيش بمجهود فردي رائع وتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

وفي الوقت بدلا من الضائع أضاف اللاعب ذاته هدفا ثالثا لفريقه قاده للارتقاء للمركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن سبورتنج الذي تراجع للمركز الثالث بنفس الرصيد.

وستقام مباريات الجولة الرابعة يوم الأربعاء المقبل، حيث يحل حرس الحدود ضيفا على منتخب السويس، والترسانة على سبورتنج.

دورة الترقي الترسانة سبورتنج حرس الحدود منتخب السويس
نرشح لكم
انتهت دورة الترقي – الترسانة (3)-(0) سبورتنج.. الحرس (1)-(0) السويس نادي دلفي ينتظر موقف الأهلي من رعاية فريقي الرجال والسيدات دوري المحترفين .. رضا العيسوي مديرا فنيا للمنصورة دورة الترقي - تعادلان وإصابة في الجولة الثانية نحو الممتاز اتحاد الكرة: لم يتم إخبار قمر الدولة بقيادة مبارة الحدود.. وهذه طريقة إبلاغ الحكام للقاءات انتهت في دورة الترقي - الحدود (0)-(0) سبورتنج والسويس (0)-(0) الترسانة مدرب الألومنيوم لـ في الجول: تحديد موعد مبكر لمباراة الأهلي أو الانسحاب من الكأس بروكسي يحتج على تأجيل مباراة الزمالك: قرار مخالف ويجب تحديد الموعد فورا
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد يحسم المباراة الأولى بفوز مثير على الأهلي في نهائي دوري السوبر 13 دقيقة | كرة سلة
مران الأهلي - تركيز على الجزء البدني بعد نهاية الراحة 25 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الأولى لأبطال ألمانيا.. ليفركوزن يتعاقد مع مدافع رين 32 دقيقة | ميركاتو
مران منتخب - جلسات استشفاء وجمل فنية استعدادا لمواجهة غينيا بيساو 37 دقيقة | منتخب مصر
يورو 2024 - ماركوس سينا.. الذي لا يُحب الطرق المعقدة 55 دقيقة | ألمانيا 2024
الزمالك يتعادل وديا مع البنك الأهلي في مباراة الـ 6 أهداف 59 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثنائي الفريق ساعة | الدوري المصري
للخطى على سير جيرونا؟ باليرمو يعلن تعيين ديونيزي مدربا للفريق ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني