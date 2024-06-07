دورة الترقي - حرس الحدود يبتعد في الصدارة.. والترسانة يتفوق على سبورتنج بثلاثية

ابتعد حرس الحدود في صدارة دورة الترقي الرباعية المؤهلة لـ الدوري المصري الممتاز بالفوز على منتخب السويس، فيما حقق الترسانة فوزا كبيرا بثلاثية على سبورتنج ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وفي استاد حرس الحدود فاز أصحاب الأرض بهدف إسلام سمير في الدقيقة 16 برأسية بعد عرضية متقنة من خالد سامي.

وفي الشوط الثاني أهدر لاعبو منتخب السويس عدة فرص كادت كفيلة على الأقل بخطف نقطة.

ورفع حرس الحدود رصيده لـ 7 نقاط في صدارة المجموعة.

بينما تذيل منتخب السويس ترتيب المجموعة برصيد نقطة.

عرضية بالمقاس من خالد سامي 📏 رأسية صاروووووووووووخية من إسلام سمير 💥💣 حرس الحدود يتقدم على منتخب السويس 1-0 #ONTime_Sports pic.twitter.com/K3gH10ysSj — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 7, 2024

وفي استاد الترسانة فاز الشواكيش بثلاثية دون مقابل على سبورتنج.

تقدم أجوستين أوتو بهدف في الدقيقة 41 من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وأضاف ميدو شلاطة الهدف الثاني للشواكيش بمجهود فردي رائع وتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

وفي الوقت بدلا من الضائع أضاف اللاعب ذاته هدفا ثالثا لفريقه قاده للارتقاء للمركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن سبورتنج الذي تراجع للمركز الثالث بنفس الرصيد.

وستقام مباريات الجولة الرابعة يوم الأربعاء المقبل، حيث يحل حرس الحدود ضيفا على منتخب السويس، والترسانة على سبورتنج.