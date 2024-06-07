ميسي: لا أعرف كيف سأكون قبل كأس العالم 2026.. والتنافس في أمريكا مختلف عن أوروبا

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

رفض ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي إعطاء إجابة مباشرة حول قدرته على خوض بطولة كأس العالم 2026 المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

وقال اللاعب الأرجنتيني لموقع Infobae الأرجنتيني: "الاستدعاء لكأس العالم 2026؟ الأمر يعتمد على ما أشعر به، وحالتي الجسدية، وواقعيتي مع نفسي".

وأضاف "لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي حتى 2026، لكن لا أعرف كيف سأكون في تلك اللحظة".

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وأكمل "العمر أيضا حقيقة موجودة، على الرغم من أنه مجرد رقم".

وشدد "المباريات التي ألعبها الآن ليست هي نفسها التي لعبتها عندما كنت في أوروبا إذ التنافس كل ثلاثة أيام، سواء في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري، سواء في فرنسا أو إسبانيا".

واختتم "لكن الأمر يعتمد على ما أشعر به وكذلك عندما أكون جنبا إلى جنب مع زملائي في الفريق، ومعرفة ما إذا كنت لا أزال على المستوى أم لا، دعونا نرى".

وحصل ميسي على بطولة كأس العالم 2022 في قطر وبذلك توج بجميع البطولات الممكنة مع منتخب بلاده.

وعلى الجانب الآخر تقام بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 20 يونيو لـ14 يوليو.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى بجوار كل من بيرو وتشيلي وكندا.

ليونيل ميسي الأرجنتين كوبا أمريكا كأس العالم 2026
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